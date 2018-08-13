Как посмотреть видеосъёмку с регистратора контролёра общественного транспорта?

Новости Беларуси. Предоставляют ли для просмотра видеозаписи контролёра и как их получить, рассказали в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.

Сейчас видеорегистраторы есть у всех контролёров?

Юрий Давидович, начальник контрольно-ревизорской службы ГП «Минсктранс»:

Да. На время стажировки – день-два – возможно, не будет. А так – у каждого контролёра должен быть видеорегистратор.

Если возникла спорная ситуация, куда может обратиться человек, чтобы увидеть эту видеосъёмку?

Юрий Давидович:

Кодексом об административных правонарушениях, процессуально-исполнительным кодексом предусмотрено такое понятие, как ознакомление с материалами дела. То есть, если в отношении вас составлялся протокол, до его рассмотрения каждый гражданин может обратиться в контрольно-ревизорскую службу для того, чтобы ему показали все материалы, относящиеся к рассмотрению его дела.

Соответственно, видео тоже.

А не может быть, что не запишется, сотрётся видео?

Юрий Давидович:

На 100% я не уверен, что так будет, потому что это – техника. Только техническая неполадка может быть оправданием того, что того или иного момента нет. Но у контролёра нет доступа к просмотру информации, удалению её.

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