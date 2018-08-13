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«Это может привести к печальным последствиям». Может ли контролёр удерживать безбилетника?

13 августа 2018 12:17
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Новости Беларуси. Может ли контролёр применять физическую силу к безбилетнику, рассказали в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.

Могут ли контролёры драться? Имеют ли право хватать за руку безбилетника, задерживать?

Юрий Давидович, начальник контрольно-ревизорской службы ГП «Минсктранс»:
Только защищаться. Я контролёрам, говорю, чтобы за руки не хватали пассажиров, не удерживали их насильственными действиями за одежду, за вещи какие-то, за части тела.

Потому что это может привести к печальным последствиям.

Мы не видим, что у человека под одеждой, тронули – последствия какие могут быть там устрашающие. Никто потом на защиту контролёра, конечно, не станет. Потому что безбилетный проезд и причинение телесных повреждений, которые повлекли…

Говорим о правах и обязанностях пассажиров и контролёров общественного транспорта

# Общественный транспорт # общество # Юрий Давидович

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