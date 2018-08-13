Где должны разбираться с безбилетником: в транспорте или на остановке?

Новости Беларуси. Должен ли контролёр вывести безбилетника из транспорта, рассказали в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.
Юрий Давидович, начальник контрольно-ревизорской службы ГП «Минсктранс»:
Решение о том, где будет вестись административный процесс, принимает орган, ведущий административный процесс – из обстоятельств. Он может принять: на месте обнаружения, то есть, в автобусе, троллейбусе.
И этот процесс вести.
Даже, несмотря на то, что пассажиру нужно куда-то выйти.
Может ли контролёр задержать автобус до приезда милиции?
Юрий Давидович:
Я контролёров на такое решение вопроса не настраиваю. Потому что это доставляет неудобства остальным пассажирам. Я категорически сам против.
Учитесь работать с людьми.
Даже, чтобы не видели все остальные вашей беседы с пассажиром, не привлекая к себе внимания.
Говорим о правах и обязанностях пассажиров и контролёров общественного транспорта