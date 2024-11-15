Прямой эфир

Готовые наборы специй – панацея для домохозяек? Разбираемся, что не так со смесями и как правильно хранить приправы

15 ноября 2024 13:18
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Ароматные, жгучие, полезные. Специи делают нашу жизнь и блюда интереснее и прекраснее. Главное – уметь ими пользоваться, чтобы не пересолить и не испортить то, что так старательно готовили на кухне. О различных приправах поговорили в ток-шоу «Точки над «i».

Готовые наборы специй – панацея для домохозяек? Разбираемся, что не так со смесями и как правильно хранить приправы-2

Михаил Анищенко, шеф-повар:
Для обычного пользования специи в готовых пропорциях достаточно хорошие, где меньше соли в процентном соотношении. Если же как профессионал рассматривать – надо блюдо самому создавать.

Готовые наборы специй – панацея для домохозяек? Разбираемся, что не так со смесями и как правильно хранить приправы-4

Ольга Безбородкина, любительница специй:
А я считаю, что, покупая готовые приправы в пакетиках в магазине, – это коммерческий ход, компонуя эти приправы. Ведь нам не известно, какое было хранение этих пакетиков, даже если был указан срок годности. Мы не знаем, как хранили эти приправы, мы не видим их. Часто эти приправы могут быть даже испорчены. И это не считая того, что никто не гарантирует вам качество этих приправ, которые собирали в пакетики. Лучше всего, если есть такая возможность, приобретать приправы на развес и хранить дома, но не в больших количествах.

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
А как правильно хранить дома специи?

Готовые наборы специй – панацея для домохозяек? Разбираемся, что не так со смесями и как правильно хранить приправы-6

Светлана Агарвал, певица:
Лучше всего хранить не в металлических баночках, потому что идет реакции окисления и так далее. Лучше всего керамика или дерево. Стекло тоже как вариант.

Юрий Святокум, ведущий ток-шоу:
Могут ли приправы испортиться, у них есть срок годности?

Михаил Анищенко:
Определенно, есть срок годности. Они выветриваются, теряют запах, вкус, ведь не всегда мы их закрываем герметично. Бывает, в специях, приправах заводятся всякие мошки. Я не храню их в прозрачной посуде, так как при прямых солнечных лучах они быстрее портятся. Выход – керамика.

Подробности в видео.

# Наталья Надольская # Михаил Анищенко # Светлана Агарвал # Еда # Здоровье # Питание # Здоровое питание # Диетическое питание

Другие новости рубрики

Все новости
Выступит Руслан Алехно! Чем ещё удивят на «Марафоне единства» в Могилёвской области, рассказала замминистра образования
15 ноября 2024 11:16

Выступит Руслан Алехно! Чем ещё удивят на «Марафоне единства» в Могилёвской области, рассказала замминистра образования

Такого ещё точно не было! Рабочим бобруйского завода устроили концерт прямо в цеху
15 ноября 2024 11:04

Такого ещё точно не было! Рабочим бобруйского завода устроили концерт прямо в цеху

Парламент Чехии уже успел признать белорусские выборы нелегитимными
15 ноября 2024 10:45

Парламент Чехии уже успел признать белорусские выборы нелегитимными