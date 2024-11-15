Готовые наборы специй – панацея для домохозяек? Разбираемся, что не так со смесями и как правильно хранить приправы

Ароматные, жгучие, полезные. Специи делают нашу жизнь и блюда интереснее и прекраснее. Главное – уметь ими пользоваться, чтобы не пересолить и не испортить то, что так старательно готовили на кухне. О различных приправах поговорили в ток-шоу «Точки над «i».

Михаил Анищенко, шеф-повар: Для обычного пользования специи в готовых пропорциях достаточно хорошие, где меньше соли в процентном соотношении. Если же как профессионал рассматривать – надо блюдо самому создавать.

Ольга Безбородкина, любительница специй: А я считаю, что, покупая готовые приправы в пакетиках в магазине, – это коммерческий ход, компонуя эти приправы. Ведь нам не известно, какое было хранение этих пакетиков, даже если был указан срок годности. Мы не знаем, как хранили эти приправы, мы не видим их. Часто эти приправы могут быть даже испорчены. И это не считая того, что никто не гарантирует вам качество этих приправ, которые собирали в пакетики. Лучше всего, если есть такая возможность, приобретать приправы на развес и хранить дома, но не в больших количествах.

Светлана Агарвал, певица:

Лучше всего хранить не в металлических баночках, потому что идет реакции окисления и так далее. Лучше всего керамика или дерево. Стекло тоже как вариант.

Юрий Святокум, ведущий ток-шоу:

Могут ли приправы испортиться, у них есть срок годности?

Михаил Анищенко:

Определенно, есть срок годности. Они выветриваются, теряют запах, вкус, ведь не всегда мы их закрываем герметично. Бывает, в специях, приправах заводятся всякие мошки. Я не храню их в прозрачной посуде, так как при прямых солнечных лучах они быстрее портятся. Выход – керамика.