Новости по тегу #Питание

Рацион учеников теперь делят на три возрастные группы. Как гастрономические новинки оценили главные дегустаторы, узнаем.
Полезный, высокобелковый и питательный деликатес, который очень легко усваивается нашим организмом. Речь сегодня пойдет про говяжий язык.
Учащимся первой смены дадут еще один завтрак, а те, кто обучается во второй половине дня, получат полдник.
«Вегетарианство хорошо, когда ты подходишь, соблюдаешь определенный подход к жизни, философию жизни, когда ты расставляешь свои приоритеты и здраво употребляешь пищу».
«Белок несет генную информацию, он защищает наш иммунитет, он формирует гемоглобин в нашей крови».
«Нет, это очень вредно. Вы выкармливаете ребенка изначально молоком, в который входит казеин, белок».
Без гарнира не обходится ни один день практически каждого человека, но гарнир может быть разным. Он может быть полезным, либо не очень, давать долгую энергию и насыщать вас в течение дня, либо наоборот – повышать уровень сахара в крови.
«Улучшает моторику кишечника, нормализует уровень сахара в крови и выводит плохой холестерин».
Блюда из него учащиеся попробуют после весенних каникул.
Бывают ситуации, когда необходимы перекусы, и вместо того, чтобы покупать какие-то непонятные батончики или фастфуд, я рекомендую позаботиться об этом заранее.
Масло гхи – это ценнейший продукт, который пришел к нам из Индии.
Зимой детский организм особенно уязвим. Холодная погода, короткий световой день и обилие вирусов ослабляют иммунитет. В это время важно уделять внимание тому, что ест ребенок.
10 октября 2026 16:34
10 октября 2026 16:24
10 октября 2026 15:57
10 октября 2026 15:42
10 октября 2026 15:24
10 октября 2026 15:04
10 октября 2026 14:43
10 октября 2026 14:36