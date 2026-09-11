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Новости по тегу #Питание

Наггетсы и запеченный картофель – в школьном меню! Узнали у учащихся, нравится ли им питание
11 сентября 2026 15:08

Наггетсы и запеченный картофель – в школьном меню! Узнали у учащихся, нравится ли им питание

Чем полезен говяжий язык? Нутрициолог рассказала о полезном субпродукте
11 сентября 2026 15:03

Чем полезен говяжий язык? Нутрициолог рассказала о полезном субпродукте

С нового учебного года в школах Беларуси изменится питание – что будет нового?
07 августа 2026 06:05

С нового учебного года в школах Беларуси изменится питание – что будет нового?

Это философия! Вегетарианка Наталья Евенко рассказала, почему решила отказаться от мяса
24 июня 2026 18:14

Это философия! Вегетарианка Наталья Евенко рассказала, почему решила отказаться от мяса

Врач-диетолог: я против вегетарианства, людям нужно употреблять мясо
24 июня 2026 17:58

Врач-диетолог: я против вегетарианства, людям нужно употреблять мясо

Можно ли не кормить ребенка мясом с младенчества? Ответила диетолог
24 июня 2026 17:36

Можно ли не кормить ребенка мясом с младенчества? Ответила диетолог

Самые полезные гарниры – нутрициолог рассказала, что выбрать для здоровья
13 мая 2026 09:25

Самые полезные гарниры – нутрициолог рассказала, что выбрать для здоровья

Псиллиум: что это и чем полезен для организма? Рассказала нутрициолог
02 мая 2026 13:30

Псиллиум: что это и чем полезен для организма? Рассказала нутрициолог

Вкусно и полезно! В Минске презентовали обновленное школьное меню
25 марта 2026 13:43

Вкусно и полезно! В Минске презентовали обновленное школьное меню

Перекус без вреда. Нутрициолог назвала варианты полезных лакомств
22 января 2026 10:04

Перекус без вреда. Нутрициолог назвала варианты полезных лакомств

Как приготовить масло гхи в домашних условиях? Рецепт от нутрициолога
16 января 2026 09:57

Как приготовить масло гхи в домашних условиях? Рецепт от нутрициолога

Витаминное меню! Чем кормить ребёнка зимой, рассказала врач-педиатр
27 декабря 2025 13:41

Витаминное меню! Чем кормить ребёнка зимой, рассказала врач-педиатр