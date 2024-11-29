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Новости по тегу #Михаил Анищенко

Что приготовить на завтрак? Повар рассказал рецепт пирога с грушей и смородиной
29 ноября 2024 07:52

Что приготовить на завтрак? Повар рассказал рецепт пирога с грушей и смородиной

Сэндвич «Влюбленный месье» от шеф-повара! Как вам такой вариант для завтрака?
28 ноября 2024 09:15

Сэндвич «Влюбленный месье» от шеф-повара! Как вам такой вариант для завтрака?

Сырное печенье с маслинами. Шеф-повар поделился необычным рецептом
27 ноября 2024 09:52

Сырное печенье с маслинами. Шеф-повар поделился необычным рецептом

Рецепт вкусного завтрака! Рассказываем, как приготовить скрэмбл с черри и колбасками
26 ноября 2024 08:20

Рецепт вкусного завтрака! Рассказываем, как приготовить скрэмбл с черри и колбасками

Жареный рис с овощами и яйцом. Отличный вариант простого завтрака – рецепт
25 ноября 2024 07:59

Жареный рис с овощами и яйцом. Отличный вариант простого завтрака – рецепт

Омлет с тыквой и шпинатом на скорую руку. Шеф-повар поделился рецептом
22 ноября 2024 07:56

Омлет с тыквой и шпинатом на скорую руку. Шеф-повар поделился рецептом

Пирог с грибами из слоёного теста. Пошаговый рецепт от шеф-повара
21 ноября 2024 11:08

Пирог с грибами из слоёного теста. Пошаговый рецепт от шеф-повара

Очень простое и вкусное блюдо из слоеного теста! Рассказываем, как приготовить флэтбрэд
20 ноября 2024 09:08

Очень простое и вкусное блюдо из слоеного теста! Рассказываем, как приготовить флэтбрэд

Как приготовить перепечу? Рассказываем рецепт необычный картофельных пирожков
19 ноября 2024 09:38

Как приготовить перепечу? Рассказываем рецепт необычный картофельных пирожков

Сезон хурмы в самом разгаре! Делимся рецептом вкусных оладий
18 ноября 2024 10:53

Сезон хурмы в самом разгаре! Делимся рецептом вкусных оладий

Готовые наборы специй – панацея для домохозяек? Разбираемся, что не так со смесями и как правильно хранить приправы
15 ноября 2024 13:18

Готовые наборы специй – панацея для домохозяек? Разбираемся, что не так со смесями и как правильно хранить приправы

Открытые пирожки с картофельной начинкой. Рассказываем, как приготовить шанежки
15 ноября 2024 09:12

Открытые пирожки с картофельной начинкой. Рассказываем, как приготовить шанежки