Новости по тегу #Михаил Анищенко

Невероятное сочетание сочной груши, хрустящего теста, ароматного апельсина и кислинки смородины – вкусно, эффектно и изысканно. Подавайте горячий пирог сразу!
Такой сэндвич точно не назовешь скучным или обыденным.
Получается румяное, хрустящее, а также ароматное за счет добавления розмарина. Начинка, сыр и маслины отлично сочетаются, создавая приятный вкус.
Такое блюдо можно дополнить различными ингредиентами. Проявите фантазию – и ваш завтрак каждое утро будет совершенно новым.
Ничего лишнего! Жареный рис прекрасно дополняется овощами.
Альтернатива привычному омлету. Выглядит красочно, готовится быстро, так что подолгу стоять у плиты не придется.
Если вы любите вкусно готовить, но не проводить много времени на кухне, такой пирог из слоеного теста с грибами для вас.
Этот рецепт точно понравится любителям вкусных и простых в приготовлении блюд из слоеного теста. Сочетание сыров получается просто изумительное!
Пирожки – это, конечно, вкусно, но настолько обыденно и привычно, что уже не интригует. А вот перепеча, приготовленная из тех же ингредиентов, смотрится как-то по-новому.
Самое время порадовать себя и своих близких чем-то вкусненьким. Приготовьте оладьи с хурмой!
Для обычного пользования специи в готовых пропорциях достаточно хорошие, где меньше соли в процентном соотношении. Если же как профессионал рассматривать – надо блюдо самому создавать.
Шанежки – это блюдо, которое хорошо знают на севере России. Они получаются очень вкусные, румяные и сытные. Начинку можно менять на свое усмотрение.
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