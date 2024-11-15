Выступит Руслан Алехно! Чем ещё удивят на «Марафоне единства» в Могилёвской области, рассказала замминистра образования

Уже сегодня, 15 ноября, «Марафон единства» соберет единомышленников в Могилевской области. Пункт первый – Бобруйск. А 22 и 23 ноября праздник развернется в Могилеве. «НЕскучные НЕлекции» – гвоздь программы. О том, что приготовили для ребят организаторы, поговорили с гостьей программы «Новое утро» на РТР-Беларусь.

Екатерина Петруцкая, заместитель министра образования Республики Беларусь:

На самом деле это двойное отрицание «НЕскучные Нелекции» вызвано тем, чтобы нас приняли и как можно позитивнее к нам отнеслись. Настроение было на то, чтобы конструктивно взаимодействовать и просто пообщаться на простом человеческом языке. В названии мероприятия уже заложено, что будет нескучно, будут нескучные люди и это совсем не лекция.

«НЕскучные Нелекции» проходят не в актовом зале и не в обычных аудиториях. Они проходят в максимально больших и открытых пространствах, которые есть в учреждениях образования. Как правило, это фойе.

В Бобруйске у нас будет Руслан Алехно. Он сам предложил. Он закончил Бобруйский автомеханический колледж. Он сказал, что с радостью придет к ребятам, пообщается, расскажет про себя, как он выбрал этот колледж, как дальше сложилась жизнь.

Если говорить про Могилев, то там будет встреча с Владимиром Борисовичем Перцовым. Личность знаковая в информационном пространстве, вообще в повестке нашей страны. У ребят не всегда есть возможность напрямую встретиться с такими людьми, задать им интересные вопросы.