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Новости по тегу #Диетическое питание

Чем полезен говяжий язык? Нутрициолог рассказала о полезном субпродукте
11 сентября 2026 15:03

Чем полезен говяжий язык? Нутрициолог рассказала о полезном субпродукте

Гвоздика, перец, чеснок – оружие против вирусов? Нутрициолог развеяла мифы о лечебных свойствах специй
15 ноября 2024 13:28

Гвоздика, перец, чеснок – оружие против вирусов? Нутрициолог развеяла мифы о лечебных свойствах специй

Готовые наборы специй – панацея для домохозяек? Разбираемся, что не так со смесями и как правильно хранить приправы
15 ноября 2024 13:18

Готовые наборы специй – панацея для домохозяек? Разбираемся, что не так со смесями и как правильно хранить приправы

Какую уличную еду можно есть без вреда для здоровья? Советует диетолог
11 июня 2019 07:54

Какую уличную еду можно есть без вреда для здоровья? Советует диетолог

«Засушиваю бананы и яблоки». Девушка-веган рассказывает о своём рационе и образе жизни
01 ноября 2018 08:07

«Засушиваю бананы и яблоки». Девушка-веган рассказывает о своём рационе и образе жизни

Что такое суперфуды и в чём их польза? Мастер-класс по приготовлению творожного десерта с семенами чиа и каши киноа
23 января 2018 08:31

Что такое суперфуды и в чём их польза? Мастер-класс по приготовлению творожного десерта с семенами чиа и каши киноа

Молочные коктейли: полезные и вкусные десерты от диетолога Анны Глобаж
01 июня 2017 09:46

Молочные коктейли: полезные и вкусные десерты от диетолога Анны Глобаж

Правильное питание. Как питаться вкусно, полезно и сбалансированно?
03 февраля 2016 09:54

Правильное питание. Как питаться вкусно, полезно и сбалансированно?

Составляем правильное меню для ребенка вместе с диетоологом Мариной Поповой
30 ноября 2015 11:56

Составляем правильное меню для ребенка вместе с диетоологом Мариной Поповой

Правило «сладкой жизни». Почему низкокалорийные продукты вредны?
01 апреля 2015 09:15

Правило «сладкой жизни». Почему низкокалорийные продукты вредны?