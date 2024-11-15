Парламент Чехии уже успел признать белорусские выборы нелегитимными

Инициативные группы продолжают сбор подписей за потенциальных кандидатов на пост главы государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Этот процесс продлится до 6 декабря, и пока рано говорить даже о предварительных итогах. Тем не менее отдельные государства демонстрируют нетерпеливость. Так, Комитет по международным делам парламента Чехии уже успел признать белорусские выборы нелегитимными. Свое решение политики объяснили тем, что кандидаты в президенты 2020 года в настоящее время имеют статус осужденных. Что справедливо, учитывая, что четыре года назад они пытались насильственными путем осуществить госпереворот. «Заботу» чешских парламентариев стоит воспринимать как свидетельство личной заинтересованности в цветной революции в нашей стране, которую удалось предотвратить. Повторения тех событий не будет. Об этом Александр Лукашенко говорил неоднократно.

«Выборы мы проводим для себя» – тезис, который от главы государства звучал неоднократно и который трудно оспорить в нынешних реалиях. В сильной Беларуси с социально-ориентированной экономикой заинтересованы только мы сами. За поступательное развитие страны выступает и молодежь, активно участвуя, например, в электоральном волонтерстве. Добровольцы БРСМ работают на пикетах вблизи мест сбора подписей: раздают информационные листовки с полезной для избирателей информацией, также рассказывают о предстоящих этапах кампании.

Такие мероприятия, как выборы, они действительно важны, потому что помогают нам выбрать в том чисел свое будущее. Поэтому то, что у меня есть такая возможность информационно посвящать людей, рассказывать, доносить информацию о предстоящем событии, это круто. И это действительно нужно делать.

В первую очередь я хочу, чтобы каждый гражданин знал, что у нас будут выборы, и чтобы каждый из них пришел. Я в принципе хочу популяризировать это среди всего белорусского народа.