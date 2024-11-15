Такого ещё точно не было! Рабочим бобруйского завода устроили концерт прямо в цеху

Праздник, на котором можно проникнуться духом единства и увидеть палитру талантов белорусской земли. Самый народный форум страны «Марафон единства» 15 ноября встретил Бобруйск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Знакомство с одним из крупнейших промышленных городов Беларуси участники начали с посещения машиностроительного гиганта – Бобруйского завода тракторных деталей и агрегатов.

История предприятия началась еще в 1945 году с обычной мастерской. Гости современного производства смогли ближе познакомиться с выпускаемыми моделями техники, заглянули в фирменный магазин и сделали эксклюзивные фото на производстве.

Ольга Король, артистка балета заслуженного коллектива Беларуси «Ансамбль танца, музыки и песни «Белые росы»: Необычно, что это большой цех и много механизированных станков. Программы знают, когда включать станок, когда выключать. И необычно вообще побывать на заводе, потому что мы люди творческие.

Александр Стишенок, артист балета заслуженного коллектива Беларуси «Ансамбль танца, музыки и песни «Белые росы»: Я в первый раз в Бобруйске. Для меня это удивительно и очень интересно, познавать нашу Беларусь. В Бобруйске очень трудолюбивые люди, они готовы работать не покладая ни рук, ни ног в таком месте шумном. Все-таки производить такую продукцию не так уж и просто.

Почувствовать дух единства, спеть вместе со звездой, своим бригадиром и даже директором – почему бы и нет? Такое возможно только на марафоне. За всю 45-летнюю историю предприятия такого формата праздника еще не было. Свет софитов и суперзвук, душевные песни и зажигательные танцы – еще никогда перерыв на обед не давал такого мощного заряда положительных эмоций.

История нового проекта марафона «Разам працуем, разам спяваем» стартует на производственных площадках Бобруйского завода крупнопанельного домостроения. Здесь прямо в цеху установили сцену, а VIP-гостями почти камерного концерта стали рабочие.

Галина Петрушкевич, работник Бобруйского завода крупнопанельного домостроения: Марафон соединяет, объединяет и поднимает настроение. Энергию дает, аж хочется встать за этот станок и работать. Это мое рабочее место.

Александр Гончаров, директор Бобруйского завода крупнопанельного домостроения:

Очень приятно, что в этот ноябрьский серый день буквально расцвел праздник на заводе. Пришло, можно сказать, лето. Все сверкает, все блестит. Хоть немножко и пришлось остановить работу, но это того стоило.

Марафон не только поднимает настроение, но и заставляет задуматься о важном. Что такое осознанный выбор и какая ответственность лежит в его фундаменте? Об этом на понятном для молодежи языке с интерактивом говорили сегодня в читальном зале Бобруйского механико-технологического колледжа на «НЕскучной НЕлекции».

Набирают популярность и новые проекты, например, «Одно дело делаем!» В Бобруйске проходит встреча руководства и сотрудников предприятий-партнеров, причем сразу на двух производственных площадках.