«Уже есть результат». Как работает единая промышленная политика Союзного государства?

Санкционный антидот. Как уже устоявшаяся программа импортозамещения оказалась козырем в белорусском экономическом рукаве? Почему «Сделано в Беларуси» – бренд, за который не стыдно? И почему промышленные амбиции – дело не зазорное? На площадке ток-шоу «По существу» вместе с гостями программы будем искать ответы и разберем, что же такое экономический патриотизм. Алена Сырова, СТВ:

Денис Леонидович, с точки зрения вашего взаимодействия, наверняка же с российскими коллегами как-то контактируете? Есть вопросы в обмене технологиями? Зажимают что-то?

Денис Коржицкий, первый заместитель председателя Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси:

Пример 2022 года, когда обострился вопрос критического импорта, наше Министерство промышленности и соответствующее министерство Российской Федерации начали обмен этими позициями критического импорта. И стали распределять, кто и где что будет производить. Что-то берет на себя российская сторона, что-то наша. Поэтому взаимодействию идет уже, уже есть результат. Георгий Гриц, экономический аналитик:

Сумма финансовой поддержки разительно отличается, кратно. Надежда Лазаревич, первый заместитель председателя Мингорисполкома:

И вместе с тем надо отметить, что даже при взаимодействии мы до сих пор не может урегулировать вопрос, чтобы наши комплектующие, которые стоят в их машинах, учитывались по локализации как «произведено в Российской Федерации».