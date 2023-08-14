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«Уже есть результат». Как работает единая промышленная политика Союзного государства?

14 августа 2023 18:18
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Санкционный антидот. Как уже устоявшаяся программа импортозамещения оказалась козырем в белорусском экономическом рукаве? Почему «Сделано в Беларуси» – бренд, за который не стыдно? И почему промышленные амбиции – дело не зазорное? На площадке ток-шоу «По существу» вместе с гостями программы будем искать ответы и разберем, что же такое экономический патриотизм.

Алена Сырова, СТВ:
Денис Леонидович, с точки зрения вашего взаимодействия, наверняка же с российскими коллегами как-то контактируете? Есть вопросы в обмене технологиями? Зажимают что-то?

«Уже есть результат». Как работает единая промышленная политика Союзного государства?-1

Денис Коржицкий, первый заместитель председателя Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси:
Пример 2022 года, когда обострился вопрос критического импорта, наше Министерство промышленности и соответствующее министерство Российской Федерации начали обмен этими позициями критического импорта. И стали распределять, кто и где что будет производить. Что-то берет на себя российская сторона, что-то наша. Поэтому взаимодействию идет уже, уже есть результат.

Георгий Гриц, экономический аналитик:
Сумма финансовой поддержки разительно отличается, кратно.

Надежда Лазаревич, первый заместитель председателя Мингорисполкома:
И вместе с тем надо отметить, что даже при взаимодействии мы до сих пор не может урегулировать вопрос, чтобы наши комплектующие, которые стоят в их машинах, учитывались по локализации как «произведено в Российской Федерации».

«Уже есть результат». Как работает единая промышленная политика Союзного государства?-4

Георгий Гриц:
Более того, сегодня принимается решение об открытии российского рынка в ущерб белорусским производителям. Сегодня китайские производители сельхозмашиностроения в более привилегированных условиях, чем мы находимся, «Гомсельмаш», тракторный завод на российском рынке. У них есть доступ к региональным субсидиям, федеральным субсидиям, а мы лишены этого доступа.

Кирилл Казаков, СТВ:
Президент сказал, что в Питере наши автобусы горят, а в Беларуси не горят. Вот и делайте сами свое умозаключение.

«Уже есть результат». Как работает единая промышленная политика Союзного государства?-7

Надежда Лазаревич:
Давайте скажем, что в Питере горят не только белорусские автобусы. Мы занимаем вторую позицию по объему поставок автобусов в данном регионе. Первую занимает российский производитель. Если у нас за два года загорелось восемь автобусов, то у аналогичного производителя не меньшая сумма. Но отгрузили мы 1 500 этих автобусов во все российские регионы. И больше нигде они не горят. Большее количество мы отгрузили в Республику Беларусь, у нас нет таких вопросов.

Алена Сырова:
Делами в условном Турове меньше интересуются, чем делами в Петербурге.

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# Союзное государство # общество # Алена Сырова # Кирилл Казаков # Надежда Лазаревич # Георгий Гриц # Денис Коржицкий # Фотофакт

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