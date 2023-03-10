Головченко: предприятия, которые формируют наибольшую долю выручки страны, находятся на мониторинге в режиме онлайн

Новости Беларуси. Александр Лукашенко провел большое заседание с правительством, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Состоялся фундаментальный разговор. Обсуждали итоги работы экономики за 2022 год и планы на 2023-й. Поручения прозвучали буквально по каждой сфере: от продвижения национальных интересов за рубежом до работы сельского хозяйства и вопросов в ценообразовании.
Евгений Пустовой, политический обозреватель:
С пятого этажа зала заседаний Совета министров легче всего анализировать работу белорусской экономики. Сработали не на отлично, но главное – это то, что в прошлом году ни экономически, ни политически нашу страну сломить не удалось.
Лень и равнодушие способны проглотить и самые большие инвестиционные вливания, и самые смелые проекты. Глава правительства докладывает: показатели всех основных экспортеров контролируют в реальном времени.
Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:
Мы видим каждое предприятие. Более того, те предприятия, 150 из них, которые формируют наибольшую долю выручки в общем объеме выручке страны, вообще находятся на мониторинге по всем показателям. Не только производственным, но и по финансовым. Это все происходит в режиме онлайн.
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У Президента два поручения. Активнее развивать нашу финансовую сеть в странах активного белорусского экспорта (создать единый центр содействия бизнесу в логистике платежей). И второе – делать деньги доступнее.
Виталий Вовк, генеральный директор ОАО МТЗ:
8 – это уже неплохо. Но для нас важны как короткие, так и длинные деньги. Потому что основная задача, которую сегодня поставил нам премьер-министр и Президент, – это инвестиции, инвестиции без длинных денег невозможны.
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