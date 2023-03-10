Головченко: предприятия, которые формируют наибольшую долю выручки страны, находятся на мониторинге в режиме онлайн

Новости Беларуси. Александр Лукашенко провел большое заседание с правительством, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Состоялся фундаментальный разговор. Обсуждали итоги работы экономики за 2022 год и планы на 2023-й. Поручения прозвучали буквально по каждой сфере: от продвижения национальных интересов за рубежом до работы сельского хозяйства и вопросов в ценообразовании.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

С пятого этажа зала заседаний Совета министров легче всего анализировать работу белорусской экономики. Сработали не на отлично, но главное – это то, что в прошлом году ни экономически, ни политически нашу страну сломить не удалось.

Лень и равнодушие способны проглотить и самые большие инвестиционные вливания, и самые смелые проекты. Глава правительства докладывает: показатели всех основных экспортеров контролируют в реальном времени.