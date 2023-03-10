Дело попало под контроль облисполкома. Удалось ли вернуть свою землю белоруске, чьи метры украла соседка?

Новости Беларуси. Старый слоган настоящих журналистов «если не в дверь, так в окно» – наше руководство. Мы вскроем то, что годами прятали от телекамер, вывернем наизнанку тайны трудового беспредела и разберем мелкий шрифт товарных накладных. Программа «Народный контроль» на СТВ включает режим ревизии. Сыграем на стороне правды. Мичуринский блокбастер все-таки дошел до Гомеля. Райисполком, не мудрствуя лукаво, принял решение подать в суд на отмену госрегистрации и права собственности всех сторон спора. Так сказать, чтобы начать все с чистого листа. В конце июня 2022 года Фемида иск удовлетворила.

Денис Давыдов, заместитель председателя Гомельского районного исполнительного комитета:

Было выявлено, что были сопределенные строения, которые были самовольные. И эти строения самовольные находятся на границе двух участков. И для того, чтобы решить этот спор, это самовольное строение необходимо снести. Владельцу данного строения самовольного было рекомендовано даже не в месячный срок, а в двухнедельный принять меры для сноса, чтобы решить этот вопрос. Забегая наперед, «Барышня К» рекомендацию проигнорировала и в конце февраля получила копию постановления исполкома о принудительном сносе навеса. На все про все один месяц. Но возникает вопрос, если решение суда датировано июнем, почему дело получило ход только спустя 8 месяцев?

Елена Рандовцова, заместитель начальника главного управления землеустройства Гомельского областного исполнительного комитета:

К нам поступило обращение, и пока оно не разрешится, мы должны его оставлять у себя, спрашивать, как разрешилось. Затягивание сроков имеет место быть, потому что решение суда вступило в силу и никаких других препятствий в вынесении решения я не вижу. Под контроль облисполкома земельный спор в Мичуринской попал благодаря следующей нашей героини. Людмила Феськова – соседка Смирновой и «Барышни К», но в 2022 году стала еще и реальным участником битвы за сотки.

Людмила Феськова:

Она подала иск на отмену регистрации моего участка. Его поддержал председатель сельисполкома. И на суде они стали выдумывать истории ложные по моему участку.

Вячеслав Роднев, правовой инспектор труда Гомельской областной организации профсоюза «Белпрофмаш»:

Участки не смежные. И суд задавал вопрос: чем государственная регистрация земельного участка Феськовой препятствует реализации ваших прав? Справедливый вопрос.

Ответ на поверхности: отмена госрегистрации участка Феськовой даст возможность освободить дополнительные сотки для Смирновой, а та в свою очередь может уступить соразмерную площадь «Барышне К». Чем не рабочая схема? А главное, почерк уже знакомый. Вячеслав Роднев:

Истец, когда подала иск к Людмиле Николаевне, ответчиком по суду была не только Людмила Николаевна, но и Красненский сельисполком, поскольку регистрация земли произошла по их решению. И когда задали вопрос представителю Красненьского сельисполкома, председателяю Василию Михайловичу Будникову: «Вы поддерживаете исковые требования против вас?», он говорит: «Я поддерживаю». Версию о манипуляциях «Барышни К» с участком Феськовой районные власти слышать не хотели, чего не скажешь о губернаторе области. По его поручению, управление землеустройства облисполкома спор в Мичуринской взяло под особый контроль, председатель Будников должности лишился.

Ольга Вальченко, собственный корреспондент издательского дома «Беларусь сегодня» по Гомельской области:

На мои вопросы не отвечают специалисты райисполкома. Меня не могу сказать, что обманывают, но лукавят. Говорят, мы сделаем это позже, сделаем это так, подождите, не надо. Не поднимают трубки, в чем чиновники даже признаются: да, мы видели, что это вы звоните, и не поднимали трубки. Есть два варианта развития событий: или они не знают, как это делать, тогда возникает вопрос о профпригодности, или они знают, но не хотят выносить этот вопрос на суд общественности. Тогда возникает вопрос: а что мы скрываем? В райисполкоме признавать ошибки не спешат и заверяют, всему виной – жуткий кадровый голод. Зампред Давыдов курирует социальные вопросы, а за земельные споры отвечает, потому что должность профильного заместителя вакантна, как и начальника отдела архитектуры.

Денис Давыдов, заместитель председателя Гомельского районного исполнительного комитета:

Ну и еще плюс же там десятидневные сроки на апелляционные все эти мероприятия. Плюс к этому… Снимаете все это?

– Да-да. Говорите, Денис Владленович. Почему так затянулось?

– Ну, потому что кадровые вопросы в сельисполкоме тоже были. Экс-председатель Будников по сей день депутат районного совета, был ли у него личный интерес к земельным участкам Смирновой и Феськовой – вопрос правоохранителям.



Денис Давыдов:

Это пригородная зона, и там недешевые участки.

– Место очень нравится.

– Да-да. В таких же примерно местах люди покупали участки за 54 тысячи. Просто участок. «Вступал в игру председатель». Почему дело о присвоении чужой земли в Гомельской области долго не могли разрешить – подробности здесь. Наши герои ждут не дождутся конца марта – дедлайна сноса злополучного навеса. После чего им на рассмотрение должны предложить минимум два варианта новых границ. Найдут ли они среди них компромиссный, никто из опрошенных героев загадывать не берется. Одно ясно точно: на этом эпизоде история «Барышни К» точно не закончится.





Людмила Феськова:

Она не только веранду построила незаконно, она еще летнюю кухню возвела, буквально нависая на мой погреб. Ни одного сантиметра не уступила. У нее-то по высоте земля выше на два примерно метра, у меня ниже погреб стоит.



Народный контроль показывает и доказывает. Не останавливайтесь на полпути к правде, всегда найдутся те, кто разделит ее вместе с вами.