Нельзя транжирить просто так. Как научить ребёнка ценить деньги?

Деньги интересны всем, даже детям. Родителям важно научить своего ребенка грамотно распоряжаться финансами, ведь в будущем эти навыки ему точно пригодятся. О том, как это сделать, когда начинать и нужно ли выдавать деньги на карманные расходы, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:

Дали мы ребенку эти деньги, но как грамотно ему объяснить и привнести эту ценность, что нельзя их просто так транжирить, куда-то спускать, Геннадий?

Геннадий Сугако, заведующий кабинетом экономики отела интеллектуального творчества Минского государственного дворца детей и молодежи:

Есть, во-первых, очень интересная такая притча по поводу денег как раз. Современный такой вариант ее звучит так. В семье бизнесменов, достаточно состоятельных людей, рос мальчишка, который, в принципе, ни в чем не имел отказа. Уже когда немножко он подрос к такому возрасту – пять-шесть лет, ему захотелось что-то самому купить. Он попросил у отца 10 долларов. Отец сказал… Ольга Шерснева:

Заработай? Геннадий Сугако:

Да. Долго мальчишка этот думал чем, но придумать не мог, по характеру немножко ленивый. Он пошел к маме. Мама, естественно, из жалости, может быть, по каким-то другим причинам дает ему 10 долларов. Он приходит, и папа сразу же эти 10 долларов в костер или камин, они сгорают. Мальчишка этот подумал: «Наверное, я быстро. Как он догадался, что мне дала мама, а я не заработал?» Он еще разочек долгое время пытался какие-то варианты заработать, но не получилось. Опять мама ему, но дала уже более крупную сумму, и отец опять бросает эти деньги в костер.