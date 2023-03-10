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Готовы ли аграрии к сезону? Леонид Заяц раскрыл подробности

10 марта 2023 18:45
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко провел большое заседание с правительством, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Состоялся фундаментальный разговор. Обсуждали итоги работы экономики за 2022 год и планы на 2023-й. Поручения прозвучали буквально по каждой сфере: от продвижения национальных интересов за рубежом до работы сельского хозяйства и вопросов в ценообразовании.   

Готовы ли аграрии к сезону? Леонид Заяц раскрыл подробности-1

Доклад Василия Герасимова подмочил репутацию мелиораторов. А в это же немалые деньги вложены. Ежегодная тема – линейка готовности техники к сезону, наличие удобрений. И снова совестливому и неравнодушному Леониду Зайцу приходилось краснеть за аутсайдеров.  

Готовы ли аграрии к сезону? Леонид Заяц раскрыл подробности-4

Леонид Заяц, заместитель премьер-министра Беларуси:  
На сегодня у нас процент готовности значительно выше аналогичного уровня прошлого года. Благодаря тому, что промышленность подключилась, дали запчасти в долг. Начали работать предприятия, которые осуществляют сервис, восстанавливают технику. Остается только самая малость. Отдельная часть – будет задействована 81 563 единицы техники на посевной. 73 900 (по памяти) единиц отремонтировано.  

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# Сельское хозяйство # общество # Леонид Заяц # Василий Герасимов # Евгений Пустовой # Фотофакт

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