Готовы ли аграрии к сезону? Леонид Заяц раскрыл подробности
Новости Беларуси. Александр Лукашенко провел большое заседание с правительством, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Состоялся фундаментальный разговор. Обсуждали итоги работы экономики за 2022 год и планы на 2023-й. Поручения прозвучали буквально по каждой сфере: от продвижения национальных интересов за рубежом до работы сельского хозяйства и вопросов в ценообразовании.
Доклад Василия Герасимова подмочил репутацию мелиораторов. А в это же немалые деньги вложены. Ежегодная тема – линейка готовности техники к сезону, наличие удобрений. И снова совестливому и неравнодушному Леониду Зайцу приходилось краснеть за аутсайдеров.
Леонид Заяц, заместитель премьер-министра Беларуси:
На сегодня у нас процент готовности значительно выше аналогичного уровня прошлого года. Благодаря тому, что промышленность подключилась, дали запчасти в долг. Начали работать предприятия, которые осуществляют сервис, восстанавливают технику. Остается только самая малость. Отдельная часть – будет задействована 81 563 единицы техники на посевной. 73 900 (по памяти) единиц отремонтировано.
Подписывайтесь на нас в Telegram!
Читайте также:
«Родился ребёночек, этот телёночек, и он загублен там». Какое поручение Лукашенко не выполнили губернаторы?
Для вида разрезают туши и продают. В КГК рассказали о псевдомясокомбинатах
«Не война же идет на территории Беларуси». Лукашенко о том, что должно стать ключевым для правительства