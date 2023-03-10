Готовы ли аграрии к сезону? Леонид Заяц раскрыл подробности

Новости Беларуси. Александр Лукашенко провел большое заседание с правительством, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Состоялся фундаментальный разговор. Обсуждали итоги работы экономики за 2022 год и планы на 2023-й. Поручения прозвучали буквально по каждой сфере: от продвижения национальных интересов за рубежом до работы сельского хозяйства и вопросов в ценообразовании.

Доклад Василия Герасимова подмочил репутацию мелиораторов. А в это же немалые деньги вложены. Ежегодная тема – линейка готовности техники к сезону, наличие удобрений. И снова совестливому и неравнодушному Леониду Зайцу приходилось краснеть за аутсайдеров.