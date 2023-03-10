«Финансирование сложено». Какие инвестпроекты запланированы на 2023-й? Рассказал Головченко

Новости Беларуси. Александр Лукашенко провел большое заседание с правительством, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Состоялся фундаментальный разговор. Обсуждали итоги работы экономики за 2022 год и планы на 2023-й. Поручения прозвучали буквально по каждой сфере: от продвижения национальных интересов за рубежом до работы сельского хозяйства и вопросов в ценообразовании.

У Президента два поручения: активнее развивать нашу финансовую сеть в странах активного белорусского экспорта (создать единый центр содействия бизнесу в логистике платежей), и второе – делать деньги доступнее. Говорим «промышленность», подразумеваем оборотку и загруженность складов. Президента пытаются убедить: это не залежи, это запас. Впереди сезон большого спроса.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

Более четверти – это производства сельскохозяйственной продукции и переработка. Это 43 проекта. Еще четверть – это те отрасли, которые курирует Минпром. Это еще 45 проектов. 16 % – это деревообработка, 29 проектов. 8 % – фармацевтика, 14 проектов. 7 % – нефтехимия, 13 проектов. Перечни утверждены постановлением правительства. По предложениям руководителей областей и Минска они открыты и могут быть расширены путем включения новых проектов. Финансирование сложено. 10 проектов находятся уже в завершающей стадии из этого перечня. 27 проектов будут реализовываться за счет собственных средств организаций.

В текущем году кредитные ресурсы банков потребуются для реализации 54 проектов, общая сумма – 556 миллионов рублей. На рассмотрении в банках уже поданы 22 проекта, которые должны быть прокредитованы в текущем году. Кредитные источники определены правительством. Ставка не более 8 %. Единственное требование – это окупаемость и возвратность ресурсов. Продолжается работа по 16 интеграционным проектам стоимостью порядка 80 миллиардов российских рублей. Это то, о чем договорился глава нашего государства с президентом Российской Федерации.

У правительства Головченко есть программа и четкое понимание – с методов реагирования переход на стратегическую работу.

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