В МВД Беларуси рассказали о работе по выявлению скрытых ячеек экстремистов

Новости Беларуси. Белорусские спецслужбы продолжают поиск и задержание всех причастных к террористической и экстремистской деятельности. Усилить эту работу поручил Александр Лукашенко после попытки теракта в Мачулищах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мероприятия проводятся по всей стране. На кадрах – свежие материалы, предоставленные оперативниками. По многим адресам правоохранители находят запрещенную символику, доказательства причастности к противоправной деятельности и в мобильных телефонах. Многие из задержанных не скрывают, что придерживались деструктивных взглядов.

Евгений Пилецкий, начальник отдела ГУБОПиК МВД:

Основной целью является обнаружение скрытых ячеек экстремистов и пособников, в том числе тех, кто намеренно осуществит содействие любой преступной деятельности против Беларуси. Как правило, категориями лиц, готовых на сотрудничество с террористами, являются связи наемников и участников незаконных формирований, находящихся за рубежом, экстремисты внутри страны и активисты, причастные к разжиганию вражды и ненависти в сети Интернет. Если за два с лишним года кто-то не отказался от умысла на дестабилизацию обстановки внутри страны и ждет такой команды из-за рубежа, можем с уверенностью заявить, что он рано или поздно будет привлечен к установленной законом ответственности.

Только за вчерашний день сотрудники ГУБОПиК отработали более 60 лиц. 21 человек привлечен к административной ответственности, еще пять – к уголовной.

Я Охотин Евгений Владимирович. 21.08.1986. В 2020 году сходил на стелу на митинг. В то время мною пытались манипулировать непонятные мною на тот момент силы, такие как Латушко, Тихановская и так далее. Впредь обязуюсь быть более законопослушным гражданином и в таких мероприятиях не принимать участие.