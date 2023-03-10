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Глава Нацбанка: ставка по кредитам юрлицам не превысит 10% годовых к концу 2023-го

10 марта 2023 18:57
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко провел большое заседание с правительством, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Состоялся фундаментальный разговор. Обсуждали итоги работы экономики за 2022 год и планы на 2023-й. Поручения прозвучали буквально по каждой сфере: от продвижения национальных интересов за рубежом до работы сельского хозяйства и вопросов в ценообразовании.   

Монетарная политика в стране приносит свои плоды. И к вступлению главы Нацбанка, казалось, не придраться.  

Глава Нацбанка: ставка по кредитам юрлицам не превысит 10% годовых к концу 2023-го-1

Павел Каллаур, председатель Правления Национального банка Беларуси:  
По нашим оценкам, процентная ставка по новым рыночным кредитам юридическим лицам в национальной валюте на конец года не превысит 10 % годовых. Реализация озвученных подходов будет способствовать сдерживанию инфляционных ожиданий и посредством этого – ограничению инфляции.

Второе. Поддержание финансовой стабильности. Прежде всего, выполнение указанной задачи будет осуществляться посредством обеспечения безопасной и бесперебойной работы платежного рынка, устойчивого функционирования банков, а также поддержания стабильности на денежных рынках, включая валютный.  

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# Нацбанк Беларуси # Экономика # Евгений Пустовой # Фотофакт

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