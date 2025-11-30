Белорусские наблюдатели следят за ходом выборов депутатов в Кыргызстане

Белорусские наблюдатели работают в Кыргызстане, где сегодня, 30 ноября, проходят досрочные выборы депутатов парламента. Представители ЦИК, Палаты представителей и Совета Республики находятся в Бишкеке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В бюллетени внесены имена 467 кандидатов, среди которых как опытные политики, так и новые малоизвестные лица. Голосование предусмотрено и за рубежом. В Минске в посольстве Кыргызстана избирателей ждут до 20 часов вечера. Ранее выборы в этой стране всегда были детонатором митингов и революций. Сейчас избирательная кампания проходит достаточно спокойно.

Кыргызстан является союзником Беларуси по таким интеграционным объединениям как СНГ, ЕАЭС и ОДКБ. Напомним, что на этой неделе именно Бишкек принимал саммит Организации Договора о коллективной безопасности. Его участники обсудили необходимость адаптации ОДКБ под меняющиеся вызовы и угрозы. Глава белорусского государства заявил о тектонических сдвигах в международных отношениях и необходимости коллективного ответа на нарастающую милитаризацию Европы.