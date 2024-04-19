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Главные тезисы прошедших форумов ВНС – какие решения повлияли на развитие Беларуси?

19 апреля 2024 17:17
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Консультативно-совещательный институт, важнейший элемент народовластия, антикризисная функция Всебелорусского народного собрания – выделяют эксперты. В момент, когда требовалось принять принципиальные решения по весьма серьезным вопросам, грозившим даже разделить общество, именно ВНС сыграло свою решающую консолидирующую роль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так было в 1996 году, когда были приняты исторические шаги для нашей страны. Знаковым в истории Беларуси стало и шестое по счету собрание. Тогда делегаты приняли стратегическое решение – придать ВНС статус конституционного.

Как это было? Главные тезисы прошедших форумов в проекте «Верховенство народного слова».

Главные тезисы прошедших форумов ВНС – какие решения повлияли на развитие Беларуси?-1

Анастасия Ярощик-Корниенко, корреспондент:
Совсем немного остается времени до важнейшего политического события 2024 года Всебелорусского народного собрания. Высший орган народовластия соберется на первое заседание в новом статусе 24-25 апреля. Но сначала немного истории общенациональной традиции.

Главные тезисы прошедших форумов ВНС – какие решения повлияли на развитие Беларуси?-4

Издревле на народные сходы выносились вопросы первостепенной важности. Опыт Полоцкого вече и взяли белорусы за основу открытого диалога в критический момент жизни молодого государства в 1996 году на первом ВНС.

Главные тезисы прошедших форумов ВНС – какие решения повлияли на развитие Беларуси?-7

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
В эти дни решается судьба не Президента Лукашенко, не института президентства, а судьба всего белорусского народа, будущее наших детей и внуков.

Главные тезисы прошедших форумов ВНС – какие решения повлияли на развитие Беларуси?-10

Гиперинфляция, отсутствие продуктов в магазинах, застой производств. Тогдашний Верховный Совет, где преобладали амбициозные политики, тянул страну в пучину политического кризиса. Александр Лукашенко напротив – был настроен отвести страну от края бездны и проводить результативное государственное строительство.

Главные тезисы прошедших форумов ВНС – какие решения повлияли на развитие Беларуси?-13

В этом его поддержал народ. Решения, принятые на первом форуме, помогли вывести страну из тупика. Сохранив лучшие компетенции, белорусы начали строить свое суверенное, независимое государство, в котором сильная власть, сильная социальная политика и опора на народ.

Главные тезисы прошедших форумов ВНС – какие решения повлияли на развитие Беларуси?-16

Николай Смехович, доктор исторических наук, доцент:
В начале 1990-х мы были как бы в коротких штанишках, в детском возрасте, который мы получили в наследство. А сегодня наше государство, наш народ стоит твердо на своих ногах. Мы уверенно смотрим в будущее. Это и есть тот главный результат I ВНС.

Главные тезисы прошедших форумов ВНС – какие решения повлияли на развитие Беларуси?-19

Выбранный курс в приоритете и на втором съезде. Тогда делегаты приняли современную белорусскую модель развития и выдвинули идею консолидации общества «Построение сильной и процветающей Беларуси». Прежде всего социально ориентированное государство. Это бесплатное образование, медицина, поддержка многодетных семей, возведение жилья, забота о людях старшего поколения.

Главные тезисы прошедших форумов ВНС – какие решения повлияли на развитие Беларуси?-22

Подтверждение тому, что выбранный курс развития страны оказался правильным, – высокие темпы экономического роста, которые вот уже более 10 лет демонстрирует белорусская экономика. Так подводили итоги уже на третьем ВНС. Тогда делегаты закрепили высокую динамику социально-экономического развития страны и выдвинули новую стратегическую задачу.

Главные тезисы прошедших форумов ВНС – какие решения повлияли на развитие Беларуси?-25

Главные тезисы прошедших форумов ВНС – какие решения повлияли на развитие Беларуси?-27

Александр Лукашенко:
Мы с вами построили суверенное государство, теперь нам надо сделать его как можно более удобным для жизни наших людей, поэтому главный девиз следующей пятилетки: «Государство для народа, для нашего человека».

Главные тезисы прошедших форумов ВНС – какие решения повлияли на развитие Беларуси?-30

Прежде всего человек и его проблемы – на этом делали акцент и на четвертом ВНС. Несмотря на то, что стратегию развития пришлось определять в сложных условиях глобального экономического кризиса. Как бы сложно ни было, Беларусь развивает все социальные программы. Вот и цели по результатам пятого форума – повышение качества жизни населения на основе роста конкурентоспособности экономики, привлечения инвестиций и инновационного развития.

Главные тезисы прошедших форумов ВНС – какие решения повлияли на развитие Беларуси?-33

Михаил Русый, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси, делегат VI Всебелорусского народного собрания:
Казалось, сказка. А потом смотришь: шаг сделан. Каждое Всебелорусское собрание (2-е – 6-е) они шли со своими программами. Самое главное, они все время шли в динамике развития.

Главные тезисы прошедших форумов ВНС – какие решения повлияли на развитие Беларуси?-36

Динамично развивается Беларусь и в следующую пятилетку. Но! В 2020-м суверенитету нашей страны были брошены серьезные вызовы. Еще в 1996 году западные стратеги положили глаз на Беларусь. То и дело звучали предложения распродажи предприятий. И вот спустя десятилетия очередная попытка реванша – желание внести раздай в общество. Наша страна выдержала удар. А шестой по счету форум станет судьбоносным, по степени важности принятых тогда решений его сравнивают с первым собранием.

Главные тезисы прошедших форумов ВНС – какие решения повлияли на развитие Беларуси?-39

Александр Лукашенко:
Вы представители белорусского народа. Вы пишете историю своей жизни. И надо сделать так, чтобы история каждого из нас, история каждой жизни находящихся здесь и за пределами этого здания стала частью истории нашей красивой, уютной страны. И запомните: мы ее должны беречь и никому не отдавать. Потому что любимую не отдают!

Главные тезисы прошедших форумов ВНС – какие решения повлияли на развитие Беларуси?-42

Именно на шестом собрании делегаты единогласно проголосовали за то, чтобы придать собранию конституционный статус. 

Главные тезисы прошедших форумов ВНС – какие решения повлияли на развитие Беларуси?-45

Светлана Любецкая, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси седьмого созыва, делегат VI Всебелорусского народного собрания:
В дальнейшем эта задача была реализована, был разработан закон «О Всебелорусском народном собрании», причем при достаточно широкой общественной поддержке и оценке тех предложений и положений, которые потом нашли реализацию в законе.

Вторая задача была – подготовить и проработать те изменения в Основной закон нашей страны (Конституцию), которые облегчат и создадут условия для дальнейшего этапа развития нашего государства. И вот тогда, по результатам работы Конституционной комиссии и тех предложений, которые были подготовлены на референдуме, Конституция в обновленном виде была поддержана нашими людьми.

Белорусы поддержали политику постепенных преобразований и твердых социальных гарантий, которые заложены в Основном законе. Всебелорусское народное собрание получило статус высшего представительного органа народовластия.

Главные тезисы прошедших форумов ВНС – какие решения повлияли на развитие Беларуси?-48

Вадим Гигин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси, делегат VI Всебелорусского народного собрания:
Мы придали конституционный статус нашему ВНС. Здесь впервые белорусы, гражданское общество, из аморфного понятия мы его институционализировали, дали возможность гражданскому обществу вместе с властью выйти на такой широкий форум. Создали площадку, которая позволяет гражданскому обществу осуществлять контроль над властными полномочиями.

Анастасия Ярощик-Корниенко:
Предельная численность участников ВНС составляет 1 200 человек. Делегатами форума являются Президент Беларуси, представители законодательной, исполнительной и судебной власти, местных Советов депутатов и гражданского общества.

ВНС – неотъемлемая часть системы сдержек и противовесов.

Александр Лукашенко:
ВНС – это серьезный народный конституционный контроль над всеми процессами в стране. И Президенту, какой бы там ни был Президент, придется считаться с теми решениями, которые будут вынесены на Всебелорусском народном собрании. Моя сейчас задача – не допустить конфликта этого. В истории было всегда так – конфликтовали. А нам нельзя допустить этого. Я уверен, что с вашей помощью, людей образованных, продвинутых, нам удастся это сделать. Нам надо удержать страну. И ВНС нам нужен для того, чтобы все-таки коллективный разум, 1 200 человек, он не бывает ошибочным. Он оптимальный выберет вариант нашего развития. Один человек, какой бы он ни был, с такой жесткой властью, как у нас сейчас, кто его знает, справится – не справится. Поэтому, не мешая Президенту, как я и ставил задачу перед Конституционной комиссией (он – глава государства, он за многое будут отвечать, не мешая ему), ВНС должно аккуратно найти свое место в нашем общественном устройстве.

Первые 10 дней апреля во всех регионах шли выборы делегатов на народное собрание от местных Советов депутатов и гражданского общества. Среди них люди разных сфер – промышленности, здравоохранения, образования, социальной сферы, частного бизнеса.

Главные тезисы прошедших форумов ВНС – какие решения повлияли на развитие Беларуси?-51

Оксана Мироевская, директор ГУО «Средняя школа № 6 г. Жлобина имени М. П. Костева»:
Все мы из разных сфер, разных областей, и у каждого из нас свои мысли. Поэтому мы можем донести каждый свою идею, каждый свою мысль, но в совокупности эти идеи станут той изюминкой для всего государства.

Анастасия Ярощик-Корниенко:
Заседания будут проходить не реже одного раза в год. Народное вече будет принимать важнейшие для развития страны документы: программу социально-экономического развития, направления внешней и внутренней политики, вводить чрезвычайное положение, если это будет необходимо. Ключевое значение ВНС в том, что важные для страны решения будет принимать все общество.

Главные тезисы прошедших форумов ВНС – какие решения повлияли на развитие Беларуси?-54

Александр Шпаковский, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, советник-посланник посольства Беларуси в России:
Не подменяя ни парламент, ни Совет Республики – это совершенно разные функции. Депутаты занимаются повседневной нормотворческой работой, в том числе входя в состав ВНС, работая в округах. ВНС – это орган, который занимается оценкой стратегически значимых аспектов в жизнедеятельности нашего государства.

Конечно же, полномочия, связанные с утверждением состава ЦИК, судов, возможность в том числе оценки действий Президента в случае совершения им государственной измены либо преступления. Это все говорит о том, что Всебелорусского народному собранию даются довольно широкие функции. В том числе возможность отмены решений органов государственной власти Республики Беларусь.

Ключевые моменты VI ВНС. Ставка на диалог народа и власти для развития страны – подробности.

Именно в конституционном виде ВНС выступает страховкой. Этот орган получает право рассматривать вопрос о легитимности выборов. Это говорит о самодостаточности нашего пути, желании решать свое будущее самостоятельно.

Главные тезисы прошедших форумов ВНС – какие решения повлияли на развитие Беларуси?-57

Юрий Воскресенский, политолог:
Нам нужна гарантия сохранения политического наследия и укрепления политического наследия, которое мы приобрели за эти 30 лет. Мы наблюдаем у наших южных соседей, когда президент Зеленский приходил к власти под фактически нормальными, даже местами пророссийскими лозунгами. Посмотрите, к чему привела реализация его политики, к какой трагедии, какой боли, разрухе. Чтобы этого не произошло, нам нужен страховой механизм. Поэтому ВНС, оно 7-е по счету, впервые будет проходить в конституционном статусе.

Главные тезисы прошедших форумов ВНС – какие решения повлияли на развитие Беларуси?-60

Вячеслав Данилович, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси восьмого созыва, делегат VI Всебелорусского народного собрания:
В современном мире по пальцам можно пересчитать реально суверенные государства, которые осуществляют политику в интересах своего народа, а не по указке каких-то сил извне, часто наступая на горло интересам собственного общества, государства, народа. Выполняет чьи-то внешние указания. У нас этого не происходит, и в этом величайшая заслуга нашего руководства.

Эксперты разных стран изучают уникальный опыт нашей страны. ВНС – одна из немногих площадок в мире, на которых народ и власть достигают консенсуса и сообща разрабатывают магистральный курс развития государства.

Главные тезисы прошедших форумов ВНС – какие решения повлияли на развитие Беларуси?-63

Геннадий Зюганов, председатель ЦК Коммунистической партии России:
Это очень интересная, во многом историческая форма народного волеизъявления. Я не просто ее приветствую, я с удовольствием участвовал и видел, как обстоятельно обсуждаются все проблемы, вопросы, которыми живет республика. Вы одни из немногих стран на постсоветском пространстве, кто не просто сохранил эту форму, но и совершенствовали ее. Придавали ей особую значимость, подводили каждый год итоги, определяли коллективные задачи, планы. И сейчас придали конституционную высокую значимость.

Многовековая история Беларуси свидетельствует: трудности никогда не останавливали белорусов. Наоборот, мотивировали, помогали решать самые амбициозные задачи. Каждое новое поколение белорусов привносило в общую национальную копилку немало поводов и оснований любить, гордиться и восхищаться своей Родиной. Все эти годы ВНС дополняло политическую систему, а его созывы стали доброй традицией общения народа и власти, которое состоится вновь на следующей неделе, чтобы поставить новые цели развития суверенного государства.

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# Всебелорусское народное собрание # общество # Анастасия Ярощик-Корниенко # Александр Лукашенко # Николай Смехович # Михаил Русый # Светлана Любецкая # Вадим Гигин # Александр Шпаковский # Юрий Воскресенский # Вячеслав Данилович # Геннадий Зюганов

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