Консультативно-совещательный институт, важнейший элемент народовластия, антикризисная функция Всебелорусского народного собрания – выделяют эксперты. В момент, когда требовалось принять принципиальные решения по весьма серьезным вопросам, грозившим даже разделить общество, именно ВНС сыграло свою решающую консолидирующую роль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так было в 1996 году, когда были приняты исторические шаги для нашей страны. Знаковым в истории Беларуси стало и шестое по счету собрание. Тогда делегаты приняли стратегическое решение – придать ВНС статус конституционного. Как это было? Главные тезисы прошедших форумов в проекте «Верховенство народного слова».

Анастасия Ярощик-Корниенко, корреспондент:

Совсем немного остается времени до важнейшего политического события 2024 года – Всебелорусского народного собрания. Высший орган народовластия соберется на первое заседание в новом статусе 24-25 апреля. Но сначала немного истории общенациональной традиции.

Издревле на народные сходы выносились вопросы первостепенной важности. Опыт Полоцкого вече и взяли белорусы за основу открытого диалога в критический момент жизни молодого государства в 1996 году на первом ВНС.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В эти дни решается судьба не Президента Лукашенко, не института президентства, а судьба всего белорусского народа, будущее наших детей и внуков.

Гиперинфляция, отсутствие продуктов в магазинах, застой производств. Тогдашний Верховный Совет, где преобладали амбициозные политики, тянул страну в пучину политического кризиса. Александр Лукашенко напротив – был настроен отвести страну от края бездны и проводить результативное государственное строительство.

В этом его поддержал народ. Решения, принятые на первом форуме, помогли вывести страну из тупика. Сохранив лучшие компетенции, белорусы начали строить свое суверенное, независимое государство, в котором сильная власть, сильная социальная политика и опора на народ.

Николай Смехович, доктор исторических наук, доцент:

В начале 1990-х мы были как бы в коротких штанишках, в детском возрасте, который мы получили в наследство. А сегодня наше государство, наш народ стоит твердо на своих ногах. Мы уверенно смотрим в будущее. Это и есть тот главный результат I ВНС.

Выбранный курс в приоритете и на втором съезде. Тогда делегаты приняли современную белорусскую модель развития и выдвинули идею консолидации общества «Построение сильной и процветающей Беларуси». Прежде всего социально ориентированное государство. Это бесплатное образование, медицина, поддержка многодетных семей, возведение жилья, забота о людях старшего поколения.

Подтверждение тому, что выбранный курс развития страны оказался правильным, – высокие темпы экономического роста, которые вот уже более 10 лет демонстрирует белорусская экономика. Так подводили итоги уже на третьем ВНС. Тогда делегаты закрепили высокую динамику социально-экономического развития страны и выдвинули новую стратегическую задачу.

Александр Лукашенко:

Мы с вами построили суверенное государство, теперь нам надо сделать его как можно более удобным для жизни наших людей, поэтому главный девиз следующей пятилетки: «Государство для народа, для нашего человека».

Прежде всего человек и его проблемы – на этом делали акцент и на четвертом ВНС. Несмотря на то, что стратегию развития пришлось определять в сложных условиях глобального экономического кризиса. Как бы сложно ни было, Беларусь развивает все социальные программы. Вот и цели по результатам пятого форума – повышение качества жизни населения на основе роста конкурентоспособности экономики, привлечения инвестиций и инновационного развития.

Михаил Русый, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси, делегат VI Всебелорусского народного собрания:

Казалось, сказка. А потом смотришь: шаг сделан. Каждое Всебелорусское собрание (2-е – 6-е) они шли со своими программами. Самое главное, они все время шли в динамике развития.

Динамично развивается Беларусь и в следующую пятилетку. Но! В 2020-м суверенитету нашей страны были брошены серьезные вызовы. Еще в 1996 году западные стратеги положили глаз на Беларусь. То и дело звучали предложения распродажи предприятий. И вот спустя десятилетия очередная попытка реванша – желание внести раздай в общество. Наша страна выдержала удар. А шестой по счету форум станет судьбоносным, по степени важности принятых тогда решений его сравнивают с первым собранием.

Александр Лукашенко:

Вы – представители белорусского народа. Вы пишете историю своей жизни. И надо сделать так, чтобы история каждого из нас, история каждой жизни находящихся здесь и за пределами этого здания стала частью истории нашей красивой, уютной страны. И запомните: мы ее должны беречь и никому не отдавать. Потому что любимую не отдают!

Именно на шестом собрании делегаты единогласно проголосовали за то, чтобы придать собранию конституционный статус.

Светлана Любецкая, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси седьмого созыва, делегат VI Всебелорусского народного собрания:

В дальнейшем эта задача была реализована, был разработан закон «О Всебелорусском народном собрании», причем при достаточно широкой общественной поддержке и оценке тех предложений и положений, которые потом нашли реализацию в законе. Вторая задача была – подготовить и проработать те изменения в Основной закон нашей страны (Конституцию), которые облегчат и создадут условия для дальнейшего этапа развития нашего государства. И вот тогда, по результатам работы Конституционной комиссии и тех предложений, которые были подготовлены на референдуме, Конституция в обновленном виде была поддержана нашими людьми. Белорусы поддержали политику постепенных преобразований и твердых социальных гарантий, которые заложены в Основном законе. Всебелорусское народное собрание получило статус высшего представительного органа народовластия.

Вадим Гигин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси, делегат VI Всебелорусского народного собрания:

Мы придали конституционный статус нашему ВНС. Здесь впервые белорусы, гражданское общество, из аморфного понятия мы его институционализировали, дали возможность гражданскому обществу вместе с властью выйти на такой широкий форум. Создали площадку, которая позволяет гражданскому обществу осуществлять контроль над властными полномочиями. Анастасия Ярощик-Корниенко:

Предельная численность участников ВНС составляет 1 200 человек. Делегатами форума являются Президент Беларуси, представители законодательной, исполнительной и судебной власти, местных Советов депутатов и гражданского общества. ВНС – неотъемлемая часть системы сдержек и противовесов. Александр Лукашенко:

ВНС – это серьезный народный конституционный контроль над всеми процессами в стране. И Президенту, какой бы там ни был Президент, придется считаться с теми решениями, которые будут вынесены на Всебелорусском народном собрании. Моя сейчас задача – не допустить конфликта этого. В истории было всегда так – конфликтовали. А нам нельзя допустить этого. Я уверен, что с вашей помощью, людей образованных, продвинутых, нам удастся это сделать. Нам надо удержать страну. И ВНС нам нужен для того, чтобы все-таки коллективный разум, 1 200 человек, он не бывает ошибочным. Он оптимальный выберет вариант нашего развития. Один человек, какой бы он ни был, с такой жесткой властью, как у нас сейчас, кто его знает, справится – не справится. Поэтому, не мешая Президенту, как я и ставил задачу перед Конституционной комиссией (он – глава государства, он за многое будут отвечать, не мешая ему), ВНС должно аккуратно найти свое место в нашем общественном устройстве. Первые 10 дней апреля во всех регионах шли выборы делегатов на народное собрание от местных Советов депутатов и гражданского общества. Среди них люди разных сфер – промышленности, здравоохранения, образования, социальной сферы, частного бизнеса.

Оксана Мироевская, директор ГУО «Средняя школа № 6 г. Жлобина имени М. П. Костева»:

Все мы из разных сфер, разных областей, и у каждого из нас свои мысли. Поэтому мы можем донести каждый свою идею, каждый свою мысль, но в совокупности эти идеи станут той изюминкой для всего государства. Анастасия Ярощик-Корниенко:

Заседания будут проходить не реже одного раза в год. Народное вече будет принимать важнейшие для развития страны документы: программу социально-экономического развития, направления внешней и внутренней политики, вводить чрезвычайное положение, если это будет необходимо. Ключевое значение ВНС в том, что важные для страны решения будет принимать все общество.

Александр Шпаковский, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, советник-посланник посольства Беларуси в России:

Не подменяя ни парламент, ни Совет Республики – это совершенно разные функции. Депутаты занимаются повседневной нормотворческой работой, в том числе входя в состав ВНС, работая в округах. ВНС – это орган, который занимается оценкой стратегически значимых аспектов в жизнедеятельности нашего государства. Конечно же, полномочия, связанные с утверждением состава ЦИК, судов, возможность в том числе оценки действий Президента в случае совершения им государственной измены либо преступления. Это все говорит о том, что Всебелорусского народному собранию даются довольно широкие функции. В том числе возможность отмены решений органов государственной власти Республики Беларусь. Ключевые моменты VI ВНС. Ставка на диалог народа и власти для развития страны – подробности. Именно в конституционном виде ВНС выступает страховкой. Этот орган получает право рассматривать вопрос о легитимности выборов. Это говорит о самодостаточности нашего пути, желании решать свое будущее самостоятельно.

Юрий Воскресенский, политолог:

Нам нужна гарантия сохранения политического наследия и укрепления политического наследия, которое мы приобрели за эти 30 лет. Мы наблюдаем у наших южных соседей, когда президент Зеленский приходил к власти под фактически нормальными, даже местами пророссийскими лозунгами. Посмотрите, к чему привела реализация его политики, к какой трагедии, какой боли, разрухе. Чтобы этого не произошло, нам нужен страховой механизм. Поэтому ВНС, оно 7-е по счету, впервые будет проходить в конституционном статусе.

Вячеслав Данилович, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси восьмого созыва, делегат VI Всебелорусского народного собрания:

В современном мире по пальцам можно пересчитать реально суверенные государства, которые осуществляют политику в интересах своего народа, а не по указке каких-то сил извне, часто наступая на горло интересам собственного общества, государства, народа. Выполняет чьи-то внешние указания. У нас этого не происходит, и в этом величайшая заслуга нашего руководства. Эксперты разных стран изучают уникальный опыт нашей страны. ВНС – одна из немногих площадок в мире, на которых народ и власть достигают консенсуса и сообща разрабатывают магистральный курс развития государства.