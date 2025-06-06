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ЕС отменил действие беспошлинного ввоза украинских товаров

06 июня 2025 09:04
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ЕС отменил действие беспошлинного ввоза украинских товаров-0

После 5 июня 2025 года ЕС вернется к стандартным торговым нормам в отношениях с Украиной, отказавшись от полной либерализации. Об этом пишет РИА Новости.

Будут установлены квоты на беспошлинный импорт лишь на определенные товары, а после их истечения начнут действовать обычные тарифы. Решение связывают с неконтролируемым вывозом украинской сельскохозяйственной продукцией и протестами европейских фермеров.

Киев пытался пролонгировать условия льготных квот, но стороны не смогли договориться. В течение периода действия свободного импорта Украина существенно увеличила поставки товаров в ЕС, в том числе экспорт сахара вырос с 40 000 тонн до 500 000 тонн.

Фото: pixabay

# Международная политика

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