ЕС отменил действие беспошлинного ввоза украинских товаров

После 5 июня 2025 года ЕС вернется к стандартным торговым нормам в отношениях с Украиной, отказавшись от полной либерализации. Об этом пишет РИА Новости.

Будут установлены квоты на беспошлинный импорт лишь на определенные товары, а после их истечения начнут действовать обычные тарифы. Решение связывают с неконтролируемым вывозом украинской сельскохозяйственной продукцией и протестами европейских фермеров.

Киев пытался пролонгировать условия льготных квот, но стороны не смогли договориться. В течение периода действия свободного импорта Украина существенно увеличила поставки товаров в ЕС, в том числе экспорт сахара вырос с 40 000 тонн до 500 000 тонн.