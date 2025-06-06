Маск против Трампа: словесная перепалка обвалила рынки

Илон Маск раскритиковал решения президента США Дональда Трампа, назвав законопроект о сокращении госрасходов вредным для экономики. После этого все переросло в словесную перепалку. Об этом пишет ТАСС.

Вслед за этим Трамп намекнул на ухудшение их отношений. Маск отметил, что без его помощи Трамп не победил бы на выборах, а Трамп в ответ заявил, что Маск перестал справляться со своими обязанностями.

На фоне этого конфликта Трамп пригрозил разорвать правительственные контракты с компаниями Маска, что привело к падению курса акций Tesla. В ответ Маск распространил информацию о возможной причастности Трампа к делу Джеффри Эпштейна. Он также объявил о завершении работ по созданию космического корабля Dragon, однако позже передумал.

Маск также поддержал идею импичмента Трампа. Лидер Штатов же считает, что предприниматель ведет себя как ребенок.

Этот конфликт привел к взаимным финансовым потерям и вызвал беспокойство среди республиканцев. Некоторые политики предложили свою помощь в разрешении конфликта, в то время как администрация США готовится к затяжному противостоянию.