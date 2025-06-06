Вкусно, а главное – полезно! Рассказываем о новинке Минского маргаринового завода

Одно из главных событий года в жизни сельского хозяйства. Международный выставочный центр принимает масштабную выставку «Белагро-2025». Она открылась 3 июня. Современная техника и технологии, которые помогают отказаться от ручного труда и добиться высоких показателей в сфере АПК, сообщили в программе «Беларусь.Новости» на РТР-Беларусь. Чем удивляют посетителей и заинтересовывают бизнес-партнеров в сюжете Артема Шукаловича.

На выставке и достижения пищевой промышленности. Свои новинки представил Минский маргариновый завод. Сегодня предприятие – один из лидеров по производству рапсового масла и других продуктов на его основе. Новинка этого года, которую надо попробовать каждому – рапсовое масло с прованскими травами. Это вкусно, а главное – полезно!