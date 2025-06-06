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Вкусно, а главное – полезно! Рассказываем о новинке Минского маргаринового завода

06 июня 2025 10:17
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Одно из главных событий года в жизни сельского хозяйства. Международный выставочный центр принимает масштабную выставку «Белагро-2025». Она открылась 3 июня. Современная техника и технологии, которые помогают отказаться от ручного труда и добиться высоких показателей в сфере АПК, сообщили в программе «Беларусь.Новости» на РТР-Беларусь.

Чем удивляют посетителей и заинтересовывают бизнес-партнеров в сюжете Артема Шукаловича.

Вкусно, а главное – полезно! Рассказываем о новинке Минского маргаринового завода -2

На выставке и достижения пищевой промышленности. Свои новинки представил Минский маргариновый завод. Сегодня предприятие – один из лидеров по производству рапсового масла и других продуктов на его основе. Новинка этого года, которую надо попробовать каждому – рапсовое масло с прованскими травами. Это вкусно, а главное – полезно!

Вкусно, а главное – полезно! Рассказываем о новинке Минского маргаринового завода -4

Андрей Гончаров, директор ОАО «Минский маргариновый завод»:
Мы достойно ведем себя на рынке, чувствуем себя на рынке. И очень тесно работаем с нашим уважаемым потребителем. Наша продукция востребована в довольно-таки хороших объемах.

*На правах рекламы.

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