Александр Лукашенко отметил готовность Беларуси к возобновлению равноправного диалога со Швецией. Президент поздравил народ этой страны с Национальным днем. Как и белорусы, шведы на протяжении многих лет сохраняют природное и культурное наследие родного края, строят стабильное правовое демократическое государство, отметил белорусский лидер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Сегодня, в период глобальных трансформаций, неизменными остаются главные приоритеты – сохранение окружающей среды, повышение качества жизни и обеспечение национальной безопасности. На этом пути до недавнего времени мы имели хорошие результаты двустороннего сотрудничества.

Глава государства выразил надежду, что опыт прежнего нейтралитета Швеции поможет руководству страны вернуться к равноправному и уважительному диалогу с Беларусью.