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Лукашенко отметил готовность Беларуси к возобновлению равноправного диалога со Швецией

06 июня 2025 08:49
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Александр Лукашенко отметил готовность Беларуси к возобновлению равноправного диалога со Швецией. Президент поздравил народ этой страны с Национальным днем. Как и белорусы, шведы на протяжении многих лет сохраняют природное и культурное наследие родного края, строят стабильное правовое демократическое государство, отметил белорусский лидер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко отметил готовность Беларуси к возобновлению равноправного диалога со Швецией-2

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Сегодня, в период глобальных трансформаций, неизменными остаются главные приоритеты – сохранение окружающей среды, повышение качества жизни и обеспечение национальной безопасности. На этом пути до недавнего времени мы имели хорошие результаты двустороннего сотрудничества.

Глава государства выразил надежду, что опыт прежнего нейтралитета Швеции поможет руководству страны вернуться к равноправному и уважительному диалогу с Беларусью. 

# Александр Лукашенко # Беларусь-Швеция

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