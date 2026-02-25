Главное политическое событие года! Эксперты обсудили предстоящее заседание Высшего госсовета

В четверг, 26 февраля, Москва принимает главное политическое событие года в Союзном государстве – заседание Высшего госсовета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это возможность детальной политической ревизии состояния дел в белорусско-российской двойке – и не только здесь и сейчас, но и с прицелом на будущее. Кстати, в аэропорту Президента встретил Юрий Селиверстов. Для нового главы белорусской дипмиссии в России это первый визит главы государства. В российской столице уже работает наш политический обозреватель Алена Сырова.

Алена Сырова, корреспондент:

Раз борт Президента приземлился в Москве, значит, подготовка к заседанию Высшего госсовета глобально завершена. Время и место его проведения известны. Уже завтра Александр Лукашенко и Владимир Путин проведут переговоры в Кремле. Разумеется, компанию им составят профильные министры, которые приложили немало усилий для того, чтобы найти компромиссы по важным для Союзного государства вопросам. Прежде всего, экономическим. Как бы кому-то ни хотелось поставить на первый план другие. Конспирологические теории вокруг Союзного государства, ожидаемо, множатся в преддверии саммитов. Неделю назад на столе в кабинете Президента Беларуси лежал список небылиц, по которому (из большого политического опыта) Александр Лукашенко решил пройтись фактами. Лукашенко – Глазьеву: время показало, что друзей у нас – раз-два и обчёлся, друг без друга мы не можем. Читайте здесь.

Основные направления – реализации положений договора о создании Союзного государства. И более прикладное – развитие трансграничного железнодорожного пассажирского сообщения. В частности, планируется открыть маршруты Смоленск – Орша и Смоленск – Витебск. По задумке, это сделает жизнь белорусов и россиян комфортнее, а еще положительно скажется на экономических, бизнес-контактах. А значит, на цифрах товарооборота.

Олег Дьяченко, заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Самое важное, что граждане будут пользоваться теми льготами на транспорте, которые сегодня существуют и в Беларуси, и в России. Следует принимать во внимание, что невозможно разорвать родственные связи, земляческие контакты, которые были и остаются. Поэтому восстановление этой трансграничной логистики позволит людям больше взаимодействовать. Еще важный момент подчеркну, все-таки развитие туристического потенциала тоже. Помимо этого, в центре внимания участников заседания будут создание Комитета по стандартизации и качеству Союзного государства, вопросы о взаимоподдержке и сотрудничестве в области международного права и о присуждении премий Союзного государства в сфере литературы и искусства за 2025-2026 годы. Все вопросы прежде обсудили главы и члены правительств двух стран. Так, на союзном Совмине было принято долгожданное решение о придании специального статуса «Товара Союзного государства» отдельным категориям товаров. Что может измениться в Союзном государстве после заседания Высшего госсовета? Изучили повестку.

Александр Тищенко, эксперт в сфере национальной безопасности:

Если раньше мы больше ориентировались на импортозамещение и какие-то вопросы, связанные с тем, чтобы что-то выдержать с точки зрения санкций и давления, то сегодня речь идет про опережение ситуации и в данном случае выходе на локализацию и самодостаточность нашего макрорегиона. Ведь все-таки Союзное государство это уже такое сформировавшееся пространство экономическое. Выход на эти параметры дает нам основание считать, что если мы раньше видели всегда кого-то впереди бегущего, то сегодня бегут за нами. Противостоять союзникам приходится не только экономическим вызовам. В последние 4 года сотрудничество в военной сфере приобрело особый характер и важность. В Беларуси разместили тактическое ядерное оружие и новейший комплекс «Орешник». Это ответ на натиск по ту сторону западных границ Союзного государства.

Александр Дудчак, ведущий научный сотрудник Института стран СНГ:

Есть угрозы для Беларуси, которые не скрывают наши западные соседи. Милитаризация идет полным ходом, угрожают, понятное дело, не на официальном уровне, как это обычно бывает (через бывших военных, бывших политиков, отдельных депутатов). Но тем не менее мы видим, что со стороны Запада, стран, которые находятся западнее границ России и Беларуси, какая-то нездоровая обстановка. Они никак не угомонятся, тем более их подопечный режим на территории Украины, который они создали с 2014 года. Его выкармливают, развивают, натаскивают, воспитывают в нем зло. Он изначально и создавался. Но он терпит поражение. И на Западе перешли уже к откровенным угрозам.