Лукашенко – Глазьеву: время показало, что друзей у нас – раз-два и обчёлся, друг без друга мы не можем

Это возможность детальной политической ревизии состояния дел в белорусско-российской двойке – и не только здесь и сейчас, но и с прицелом на будущее.

Конспирологические теории вокруг Союзного Государства, ожидаемо, множатся в преддверии саммитов. Неделю назад на столе в кабинете Президента Беларуси лежал список небылиц, по которому (из большого политического опыта) Александр Лукашенко решил пройтись фактами. А еще предложил тем, кого действительно заботит судьба Союзного государства, сосредоточиться на важном.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Накануне Высшего госсовета у нас куча проблем, которые мы должны обсудить, прийти, возможно, к единой точке зрения, если сможем. Мне кажется, таких нет вопросов, где мы не можем наши позиции соотнести и принять единое решение.

Мы серьезно настроены работать с Россией настолько, насколько способна на это Россия. Вы понимаете больше, чем кто-либо, что мы в определенных вопросах очень далеко отошли друг от друга. И в экономике. Ну благо в политике, дипломатии, жизнь нас заставила в военно-промышленном комплексе, в оборонном пространстве быть вместе.

Хотя я всегда предлагал не упускать этот вопрос из виду. И были времена, когда руководство России, военные считали: ну а чего там Беларусь, мы можем без Беларуси справиться. Время показало, что друзей у нас – раз-два и обчелся. И друг без друга обойтись мы не можем. И слава богу, что это время поставило нас всех на место.

Что касается повестки предстоящего заседания Высшего государственного совета. У меня вопросы есть. Хорошо, что вы наконец-то (в отличие от прежних аппаратчиков) предложили приемлемых семь вопросов. 27, ну слушайте, ну кто обсудит 27 вопросов?