Масштабная проверка белорусской армии продолжается. На очереди – военные инженеры

В Беларуси продолжается проверка боеготовности Вооруженных Сил. Масштабная ревизия проходит по поручению Президента и носит внезапный характер. Первоочередная цель этого милитари-экзамена – увидеть объективную картину, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Визит госсекретариата Совбеза стал полной неожиданностью для военнослужащих 2-й инженерной бригады. Впрочем, не только для них. Локация до последнего скрывалась даже от журналистов. Такой подход объясняется характером проверки – внезапно.

Уже традиционный ритуал внезапной проверки – передача конверта под грифом «секретно». Внутри задание для бригады: снять с хранения и поставить в строй технику. Это несколько единиц, которые определил Госсекретариат Совбеза.

Глеб Прокофьев, корреспондент:

Чтобы снять технику с хранения, необходимо выполнить целый алгоритм действий. Процесс включает проверку узлов, установку аккумулятора и запуск двигателя. Работы проводятся оперативно.

Среди прошедших процесс расконсервации одна из установок разминирования. Эта машина предназначена для проделывания проходов в противотанковых минных полях путем принудительного подрыва устройств.

Антон Папко, командир роты инженерного разграждения 2-й инженерной бригады:

Чтобы снять его с хранения, по нормативу достаточно 3 часов. Как показывает практика, что быстрее можно слаженному экипажу, которые обучены, которые к нам приходят из Печей. И они снимают быстрее. Иван Балабуев, начальник штаба инженерного батальона разграждения 2-й инженерной бригады:

В основном механики-водители приходят уже с 72-го ОУЦа, поэтому их там чему-то обучают. Здесь мы уже дообучаем по своему направлению. И в целом они готовы выполнить свою задачу.

Пока экипажи снимают технику с хранения в гаражах и ангарах бригады, проверяющие заглядывают даже под машины.