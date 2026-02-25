Брестские медики на шаг впереди! Открытие оперблока позволит проводить до 500 вмешательств в год
Для белорусских медиков мелочей не бывает. Вся система здравоохранения нацелена на качественную и оперативную помощь. На шаг впереди теперь смогут быть брестские медики. В городской больнице №1 открыли после масштабной реконструкции операционный блок с самым современным оборудованием. Подробнее – здесь.
Общая стоимость проекта составила 15 миллионов рублей – из них треть потратили на техничное перевооружение. Значительно расширили и диагностические возможности за счет новых подходов.
Подробности у Кристины Протосовицкой.
Полтысячи высокотехнологичных операций за год – и это при всех строительных ограничениях, пока шел ремонт. Хирурги работали в стесненных условиях, но планку не снижали. Теперь возможности шире. В распоряжении врачей пять операционных, и у каждой своя специализация. Отоларингологи, например, смогут работать с еще большей ювелирной точностью. В месяц здесь готовы выполнять до 90 операций.
Искандер Магомадов, заведующий оториноларингологическим отделением Брестской городской больницы № 1:
Благодаря эндоскопическому и лазерному оборудованию подход операций намного улучшился. Все эти операции по восстановлению носового дыхания, по зондированию околоносовых пазух. Раньше после этих операций пребывание длилось до 10 дней, а теперь за 4-5 дней справляемся.
В оперблоке обновили все системы для поддержания жизни пациентам и мониторинга. Теперь хирурги смогут проводить вмешательства с использованием ультразвукового и лазерного излучения, а также с минимальными последствиями для пациента. Доступность медицинской помощи изменится и качественно, и количественно.
Александр Федкович, заведующий кабинетом МРТ Брестской городской больницы № 1:
Потоки перераспределились, за нами появились закрепленные учреждения, поликлиники города Бреста, районы. Сегодня ожидание порядка месяца в закрепленных учреждениях. У нас же значительно повысилась помощь по нейровизуализации.
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