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Брестские медики на шаг впереди! Открытие оперблока позволит проводить до 500 вмешательств в год

25 февраля 2026 17:26
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Для белорусских медиков мелочей не бывает. Вся система здравоохранения нацелена на качественную и оперативную помощь. На шаг впереди теперь смогут быть брестские медики. В городской больнице №1 открыли после масштабной реконструкции операционный блок с самым современным оборудованием. Подробнее – здесь.

Общая стоимость проекта составила 15 миллионов рублей – из них треть потратили на техничное перевооружение. Значительно расширили и диагностические возможности за счет новых подходов. 

Подробности у Кристины Протосовицкой. 

Брестские медики на шаг впереди! Открытие оперблока позволит проводить до 500 вмешательств в год -2

Полтысячи высокотехнологичных операций за год – и это при всех строительных ограничениях, пока шел ремонт. Хирурги работали в стесненных условиях, но планку не снижали. Теперь возможности шире. В распоряжении врачей пять операционных, и у каждой своя специализация. Отоларингологи, например, смогут работать с еще большей ювелирной точностью. В месяц здесь готовы выполнять до 90 операций.

Брестские медики на шаг впереди! Открытие оперблока позволит проводить до 500 вмешательств в год -4

Искандер Магомадов, заведующий оториноларингологическим отделением Брестской городской больницы № 1: 
Благодаря эндоскопическому и лазерному оборудованию подход операций намного улучшился. Все эти операции по восстановлению носового дыхания, по зондированию околоносовых пазух. Раньше после этих операций пребывание длилось до 10 дней, а теперь за 4-5 дней справляемся. 

Брестские медики на шаг впереди! Открытие оперблока позволит проводить до 500 вмешательств в год -6

В оперблоке обновили все системы для поддержания жизни пациентам и мониторинга. Теперь хирурги смогут проводить вмешательства с использованием ультразвукового и лазерного излучения, а также с минимальными последствиями для пациента. Доступность медицинской помощи изменится и качественно, и количественно. 

Брестские медики на шаг впереди! Открытие оперблока позволит проводить до 500 вмешательств в год -8

Александр Федкович, заведующий кабинетом МРТ Брестской городской больницы № 1: 
Потоки перераспределились, за нами появились закрепленные учреждения, поликлиники города Бреста, районы. Сегодня ожидание порядка месяца в закрепленных учреждениях. У нас же значительно повысилась помощь по нейровизуализации.

Подробнее смотрите в видео.

# Брестская областная больница # Здоровье

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