Брестские медики на шаг впереди! Открытие оперблока позволит проводить до 500 вмешательств в год

Для белорусских медиков мелочей не бывает. Вся система здравоохранения нацелена на качественную и оперативную помощь. На шаг впереди теперь смогут быть брестские медики. В городской больнице №1 открыли после масштабной реконструкции операционный блок с самым современным оборудованием. Подробнее – здесь.

Общая стоимость проекта составила 15 миллионов рублей – из них треть потратили на техничное перевооружение. Значительно расширили и диагностические возможности за счет новых подходов.