Новости по тегу #Вероника Макаревич

Каждая презентация коллекции превращалась в мини-спектакль. Невероятное шоу поражало своей динамикой и искренностью.
На фестивальной арене прошел грандиозный джаз-фест, который в этом году объединил на одной сцене лучших виртуозов Союзного государства.
А еще обсудили атмосферу на юбилейном «Славянском базаре»!
Александру Зацепину и Леониду Захлевному открыли именные звезды на «Славянском базаре» в Витебске.
Они первыми демонстрируют знаменитое витебское гостеприимство. Сделать так, чтобы человек с первой секунды почувствовал себя как дома – в приоритете.
Представлены элементы реквизита, сценические костюмы, программки, афиши, буклеты и престижные награды труппы.
Честь нашей страны на домашней арене защищает талантливая брестчанка Елизавета Цуприк.
Радости, праздника, яркости.
В арт-гостиной «Высокое место» открылась ретроспектива, посвященная легендарному коллективу.
Это не просто церемония и не просто награды. Это пульс индустрии, снятый крупным планом, ее высота, покорить которую стремится каждый, кто дарит нам голубые экраны.
Алена Сырова: благодарю всех тех, кто любит мой «Суровый взгляд»
В представлении многих таможенный инспектор – это человек строгий и сосредоточенный, в форме. И Сергей Сопот именно такой.
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