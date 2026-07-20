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Новости по тегу #Вероника Макаревич

«Рука в руке» – как прошел модный показ с участием особенных детей в Витебске
20 июля 2026 15:33

«Рука в руке» – как прошел модный показ с участием особенных детей в Витебске

Витебск в атмосфере музыкальных импровизаций – рассказываем о проекте «Джаз-съезд»
20 июля 2026 12:30

Витебск в атмосфере музыкальных импровизаций – рассказываем о проекте «Джаз-съезд»

DJ Дмитрий Санкович назвал топ треков, который должны быть в сете, чтобы раскачать толпу – интервью
20 июля 2026 10:39

DJ Дмитрий Санкович назвал топ треков, который должны быть в сете, чтобы раскачать толпу – интервью

На Аллее звезд в Витебске зажглись два новых золотых василька – как прошла церемония открытия
17 июля 2026 13:21

На Аллее звезд в Витебске зажглись два новых золотых василька – как прошла церемония открытия

Самому возрастному 84 года – рассказываем о штабе волонтеров фестиваля «Славянский базар»
17 июля 2026 11:48

Самому возрастному 84 года – рассказываем о штабе волонтеров фестиваля «Славянский базар»

«Уникальный мир коласовского театра» – какие экспонаты можно увидеть в фестивальном Витебске
16 июля 2026 13:52

«Уникальный мир коласовского театра» – какие экспонаты можно увидеть в фестивальном Витебске

Развязка вокальной битвы близка – собрали самое интересное с детского конкурса «Витебск-2026»
16 июля 2026 13:47

Развязка вокальной битвы близка – собрали самое интересное с детского конкурса «Витебск-2026»

Что ожидают витебчане и гости от фестиваля «Славянский базар» – провели опрос
15 июля 2026 12:13

Что ожидают витебчане и гости от фестиваля «Славянский базар» – провели опрос

Культурный бренд Беларуси – посетили выставку, посвященную творчеству ансамбля «Хорошки»
01 июля 2026 13:32

Культурный бренд Беларуси – посетили выставку, посвященную творчеству ансамбля «Хорошки»

Главное медийное событие года – как прошел Национальный телевизионный конкурс «Телевершина»
01 июня 2026 14:23

Главное медийное событие года – как прошел Национальный телевизионный конкурс «Телевершина»

Алена Сырова признана лучшей ведущей общественно-политической телепрограммы по итогам конкурса «Телевершина»
29 мая 2026 20:24

Алена Сырова признана лучшей ведущей общественно-политической телепрограммы по итогам конкурса «Телевершина»

Совмещает серьезную профессию с танцами и музыкой – история главного инспектора Минской центральной таможни
23 апреля 2026 12:09

Совмещает серьезную профессию с танцами и музыкой – история главного инспектора Минской центральной таможни