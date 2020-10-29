Глава МВД Иван Кубраков рассказал о задачах, которые перед ним поставил Александр Лукашенко

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Появилось много новых ребят, которым за 40 немножко, и это хорошо. Молодые ребята, настоящие патриоты. Изучал, советовался и все-таки из десятка предложенных кандидатур я выбрал Кубракова.

Во-первых, у нас более-менее сложная ситуация в Минске, ею придется заниматься, конечно, ты в теме. Конечно, не один будешь заниматься, там будет начальник УВД, которому ты точно мешать не будешь работать, потому что сам только что прошел этот уровень. С другой стороны, у тебя этот опыт. Если начальнику УВД новому надо будет этот опыт, ты ему его передашь.