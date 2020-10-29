Глава МВД Иван Кубраков рассказал о задачах, которые перед ним поставил Александр Лукашенко
Новости Беларуси. Александр Лукашенко 29 октября произвел громкие кадровые перестановки в силовом блоке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Генералы едут в регионы в качестве помощников Президента, причем с расширенными полномочиями.
Выполнять поставленные задачи помощники будут уже в новых погонах. Глава государства присвоил Юрию Караеву и Александру Барсукову специальное звание – генерал-лейтенанта милиции.
Вакантным место министра внутренних дел оставалось недолго. Его занял Иван Кубраков. Молодой, энергичный, перспективный.
Александр Лукашенко признался: кандидатуру выбирал из нескольких достойных. В милиции за последние годы выросли настоящие профессионалы и патриоты.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Появилось много новых ребят, которым за 40 немножко, и это хорошо. Молодые ребята, настоящие патриоты. Изучал, советовался и все-таки из десятка предложенных кандидатур я выбрал Кубракова.
Во-первых, у нас более-менее сложная ситуация в Минске, ею придется заниматься, конечно, ты в теме. Конечно, не один будешь заниматься, там будет начальник УВД, которому ты точно мешать не будешь работать, потому что сам только что прошел этот уровень. С другой стороны, у тебя этот опыт. Если начальнику УВД новому надо будет этот опыт, ты ему его передашь.
Новому министру 45 лет, но он уже успел пройти большой профессиональный путь. Коллеги признаются: в самые сложные для страны дни именно благодаря ему удалось грамотно распределить силы и средства, чтобы обезопасить жителей и гостей столицы, в том числе участников несанкционированных мероприятий.
Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:
Президентом при назначении была поставлена задача по обеспечению безопасности наших граждан, в том числе и с учетом складывающейся оперативной обстановки. Основное внимание было, конечно, обращено на обеспечение безопасности в городе Минске.
Также была поставлена задача по укреплению кадрового потенциала Министерства внутренних дел.
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«У них опыт есть». Какие задачи Президент поставил перед своими новыми помощниками?