Президент подписал распоряжение «О подготовке VI Всебелорусского народного собрания»

Новости Беларуси. В Беларуси начинается подготовка к проведению VI Всебелорусского народного собрания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Создан республиканский организационный комитет. Его возглавит премьер-министр Роман Головченко.

Облисполкомам и Минскому горисполкому, в соответствии с документом, поручено образовать территориальные оргкомитеты. Итоги общественного обсуждения актуальных вопросов социально-экономического и общественно-политического развития страны должны быть предоставлены в срок до 20 ноября.

Всебелорусское народное собрание, как было заявлено, пройдет в начале 2021 года.

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