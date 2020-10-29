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Президент подписал распоряжение «О подготовке VI Всебелорусского народного собрания»

29 октября 2020 19:33
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Новости Беларуси. В Беларуси начинается подготовка к проведению VI Всебелорусского народного собрания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Создан республиканский организационный комитет. Его возглавит премьер-министр Роман Головченко.

29 октября Президент Александр Лукашенко подписал соответствующее распоряжение.

Президент подписал распоряжение «О подготовке VI Всебелорусского народного собрания»-1

Облисполкомам и Минскому горисполкому, в соответствии с документом, поручено образовать территориальные оргкомитеты. Итоги общественного обсуждения актуальных вопросов социально-экономического и общественно-политического развития страны должны быть предоставлены в срок до 20 ноября.

Всебелорусское народное собрание, как было заявлено, пройдет в начале 2021 года.

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# Всебелорусское народное собрание # общество # Александр Лукашенко # Роман Головченко # Фотофакт

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