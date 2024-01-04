Александр Лукашенко назначил Михаила Касько новым послом Беларуси в Индии

Новый министр экономики, посол в Индии и помощник Президента по Витебской области. Сегодня, 4 января, во Дворце Независимости прошел кадровый день, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава государства согласовал 11 кандидатов на вакантные должности. Все назначения: от министра до председателя райисполкома – как подчеркнул Александр Лукашенко, важнейшие для системы госуправления.

Президент сегодня с назначенцами был как никогда прямолинеен и искренен. Напутствуя на должность посла Беларуси в Индии Михаила Касько – экс-главу концерна «Беллесбумпром» – оставил такую заметку на полях о подковерных играх.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Михаил Михайлович, что касается вас, присаживайтесь. У меня, конечно, будут претензии к вам, почему? Вы знаете, в каком состоянии сегодня ваше Министерство… И мне очень не хотелось бы, чтобы мои подозрения в том, что вас хотят просто тихонько сместить на какую-то другую должность, подтвердились в будущем.