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Александр Лукашенко назначил Михаила Касько новым послом Беларуси в Индии

04 января 2024 18:40
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Новый министр экономики, посол в Индии и помощник Президента по Витебской области. Сегодня, 4 января, во Дворце Независимости прошел кадровый день, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава государства согласовал 11 кандидатов на вакантные должности. Все назначения: от министра до председателя райисполкома – как подчеркнул Александр Лукашенко, важнейшие для системы госуправления.

Александр Лукашенко назначил Михаила Касько новым послом Беларуси в Индии-1

Президент сегодня с назначенцами был как никогда прямолинеен и искренен. Напутствуя на должность посла Беларуси в Индии Михаила Касько – экс-главу концерна «Беллесбумпром» – оставил такую заметку на полях о подковерных играх.

Александр Лукашенко назначил Михаила Касько новым послом Беларуси в Индии-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Михаил Михайлович, что касается вас, присаживайтесь. У меня, конечно, будут претензии к вам, почему? Вы знаете, в каком состоянии сегодня ваше Министерство… И мне очень не хотелось бы, чтобы мои подозрения в том, что вас хотят просто тихонько сместить на какую-то другую должность, подтвердились в будущем.

Александр Лукашенко назначил Михаила Касько новым послом Беларуси в Индии-7

Михаил Касько, несмотря на то, что в Индию уже отправится в течение месяца, наметил план работы, уверен: его опыт пригодится на дипломатической службе, да и с точки зрения прокладывания пути для белорусских предприятий, может оказаться бесценным.

Александр Лукашенко назначил Михаила Касько новым послом Беларуси в Индии-10

Михаил Касько, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Индии:
Там представлен БелАЗ, там будет организовано сборочное производство Минского тракторного завода и целый ряд других, которые мы будем развивать дальше.

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# Отставки и назначения в Беларуси # общество # Алена Сырова # Александр Лукашенко # Михаил Касько

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