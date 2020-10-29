Мужчина, который оскорбил милиционера: «Я сейчас на сутках нахожусь: где эти из Telegram-каналов? Кто обо мне позаботился?»

Номер телефона он нашел в одном из радикальных Telegram-каналов. Ничего лучше, чем оскорбить правоохранителя, он не придумал. А затем еще и угрожал семье и детям.

Мы призываем не поддаваться на провокации в сети и помнить, что ни одна угроза в адрес сотрудников милиции не останется анонимной, и за свои необдуманные действия придется ответить по закону.

Я уже нахожусь на сутках пятый день, естественно, без телефона нахожусь. И буквально на вторые сутки я понял, как я ошибался. Ребят, нам на самом деле, реально дурят голову. Вот когда ты посидишь без телефона, без той информации, которую в тебя там запихивают – я не знаю, какие каналы, Instagram там, – тогда уже начинаешь осознавать, что все, в принципе, не так уж у нас и плохо.

Я сейчас на сутках нахожусь: где эти из Telegram-каналов? Кто обо мне позаботился? Никто. Я сам по себе, я никому не нужен. И я из этого сделал вывод, что я удаляю все вот эти каналы (Telegram пускай будет, он там многофункциональный), но всякие «Белсаты»… Я не хочу в эту грязь больше лезть. И советую всем: ребята, искренне, от души, не лезьте туда, не слушайте, это все фейки, это реальные фейки.

МВД не устает повторять: анонимности в интернете не существует.

Каждое подобное преступление будет расследовано, и все виновные понесут наказание. К сожалению, для многих это очевидным становится лишь после задержания.

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