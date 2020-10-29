Александр Лукашенко о новых должностях Караева и Вакульчика: «Я к вам отношусь как к своим детям, мне это решение принимать было сложно»

У Президента три новых помощника: Юрий Караев назначен помощником по Гродненской области, Александр Барсуков – по Минску, Валерий Вакульчик отправится в Брестскую область. Министерство внутренних дел возглавил Иван Кубраков – уже экс-начальник минской милиции.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Что касается Юрия Хаджимуратовича и Валерия Павловича. Скажу откровенно, вы люди не чужие. Я к вам отношусь как к своим детям, и, конечно, мне это решение принимать было сложно – ты знаешь, мы обсуждали это. Но у меня нет более таких надежных, будем говорить откровенно, преданных и профессиональных людей.

Александр Лукашенко также заявил о необходимости выработать систему работы помощников с Президентом. По завершению встречи глава государства присвоил Юрию Караеву и Александру Барсукову специальное звание генерал-лейтенанта милиции.