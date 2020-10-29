«Имеется станция быстрой зарядки электромобилей». В Минске открыли новую АЗС «‎Белоруснефть»

Новости Беларуси. Новую автозаправку «Белоруснефть» 29 октября открыли в Минске на улице Запорожской, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Новую автозаправку «Белоруснефть» 29 октября открыли в Минске на улице Запорожской, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это плюс 15 новых рабочих мест. Проектная мощность АЗС – 250 заправок в сутки. Водители здесь могут воспользоваться пылесосом, подкачкой шин. Предназначена она также для подзарядки электромобилей.
Автомобилисты оценят современные мультимедийные колонки. Согреться выпечкой с пылу с жару и горячим чаем можно в уютном торговом зале с фирменным кафетерием «Цікава». В ассортименте все, что душа пожелает. Работает бесплатный Wi-Fi. Так что АЗС вполне сможет стать местом притяжения не только попутчиков из Минска и гостей столицы, но и творческих, а также деловых людей.
Александр Драгун, директор РУП «Белоруснефть-Минскавтозаправка»:
Мы сегодня открываем новую автозаправочную станцию на «Белоруснефть-Минскавтозаправке». Это 64-я АЗС. Проектная мощность данной АЗС – 250 заправок в сутки. На ней представлен комплекс дополнительных услуг: пылесос, пост подкачки шин, имеется станция быстрой зарядки электромобилей Mode 4. Здесь построен совмещенный торговый зал с кафетерием площадью 138 квадратных метров на 13 посадочных мест. В кафетерии широкий спектр сопутствующих товаров, товаров общественного питания, товаров в дорогу.
Валерий Вороницкий, глава Администрации Партизанского района Минска:
Партизанский – это промышленный район. Данная автозаправочная станция находится возле крупных промышленных предприятий у нас в районе. И это хорошее подспорье для удобства нашим промышленным предприятиям, а также жителям Партизанского района.
Новый объект будет приносить пользу не только Партизанскому району, но и Минску. Это также создание новых рабочих мест, трудоустройство граждан наших. Я думаю, что этот объект – автозаправочная станция – будет востребован.
Работать новая АЗС будет круглосуточно. Для велосипедистов здесь организована специальная парковка. Весной планируют еще открыть прокат двухколесного транспорта.
В целом, сейчас посещаемость одной автозаправки «Белоруснефть» в Минске доходит до полутора тысяч автомобилистов.
*На правах рекламы.