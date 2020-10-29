«Имеется станция быстрой зарядки электромобилей». В Минске открыли новую АЗС «‎Белоруснефть»

Новости Беларуси. Новую автозаправку «‎Белоруснефть» 29 октября открыли в Минске на улице Запорожской, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это плюс 15 новых рабочих мест. Проектная мощность АЗС – 250 заправок в сутки. Водители здесь могут воспользоваться пылесосом, подкачкой шин. Предназначена она также для подзарядки электромобилей.

Автомобилисты оценят современные мультимедийные колонки. Согреться выпечкой с пылу с жару и горячим чаем можно в уютном торговом зале с фирменным кафетерием «Цікава». В ассортименте все, что душа пожелает. Работает бесплатный Wi-Fi. Так что АЗС вполне сможет стать местом притяжения не только попутчиков из Минска и гостей столицы, но и творческих, а также деловых людей.