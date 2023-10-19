Глава Мордовии: Беларусь – точно наш ключевой партнер, здесь риски минимальные при любых ситуациях
Новости Беларуси. В основе всего – сильная экономика. 19 октября во Дворце Независимости состоялись две знаковые встречи, с делегацией из Мордовии и министром иностранных дел Экваториальной Гвинеи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Если с российским регионом взаимный товарооборот достиг рекордных цифр, бизнесу интересно даже прямое авиасообщение, то с африканскими партнерами все впереди, но тоже речь о высшем пилотаже белорусской науки.
О высоких технологиях и глубинных отношениях – материал политического обозревателя Евгения Пустового.
Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Сегодня во Дворце Независимости прошли многовекторные и многоплановые переговоры. Мордовия и Экваториальная Гвинея. Среди множества различных тем и нюансов звучало схожее направление – это освоение белорусских передовых технологий.
Представительная делегация из Мордовии основательно подготовилась к поездке в Беларусь. Даже лучших журналистов региона взяли с собой. Судя по просмотрам социальных сетей, сотрудничество с Минском – топовая тема.
– Очень много молодых ребят. Вы где их обучаете? Или откуда берете?
– Обучаем.
От проектов в АПК до открытия авиасообщения Минск – Саранск. Но выше всего этого – общая победа. Победа – за ее ценой не постояли.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Знаю, что для вас, Артем Алексеевич, это не просто рабочий визит. Впервые вступая на нашу землю в качестве руководителя российского региона, вы прикасаетесь к героической истории своей семьи. Беларусь помнит совершенный в годы Отечественной войны подвиг старшего сержанта Здунова Василия Федоровича – Героя Советского Союза. Просто так Героев не раздавали в то время. Поэтому я искренне приветствую вашу инициативу установить побратимские связи между Червенским районом Минской области, где воевал брат вашего дедушки, и его родиной Атяшевским муниципальным районом Мордовии.
Внучатый племянник героя из Мордовии доехал до могилы своего фронтовика. Сегодня – сугубо мирные задачи. Но ответственность колоссальная. Давние пророчества белорусского лидера актуальны всегда. Тем более в период санкционной войны.
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На встрече с белорусским лидером глава Мордовии признается: уже десять лет назад был в Минске. Сейчас специально прогулялся по столице.
Артем Здунов, глава Мордовии (Россия):
Видим значительные улучшения инфраструктуры и атмосферы, которая сейчас в городе. Мы тоже внимательно стараемся следить за развитием инфраструктуры в Саранске и других городах нашей республики. Мы стараемся развивать кадры, привлекать кадры и делать упор, конечно, на высокотехнологичное производство, потому что Мордовия не имеет богатых минеральных ресурсов, но наша сила несколько в другом.
Благодаря четкой позиции Александра Лукашенко Беларусь сохранила многие научные изыскания советского наследия, а в годы суверенитета вместо дикого рынка выбрала развитие этих компетенций. Поэтому мы одинаково близки и интересны, и для друзей, и для партнеров.
Артем Здунов:
У нас проектов много, но они партнерские: около 60 наших предприятий работают с Республикой Беларусь, а кооперационных связей, совместных проектов, когда мы вместе завоевываем рынки, мало. Надо выстраивать такие системы, которые при любых ситуациях с просчитанными рисками не сорвут производство, не провалят рынки. Поэтому мы всегда будем ориентироваться на то, что работать надо с определенной степенью страхования своих проектов, переключением на ключевых партнеров. Беларусь – точно нам ключевой партнер. Мы понимаем, что здесь риски минимальные при любых ситуациях.
Уже за кадром глава Мордовии рассказал об общем тренере.
Мы еще и про спорт успели поговорить, про теннис, у нас общий наставник.
Действительно, у нас много чего и много кого общего. Главное – не сбавлять скорость на этом совместном пути.