Глава Мордовии: Беларусь – точно наш ключевой партнер, здесь риски минимальные при любых ситуациях

Новости Беларуси. В основе всего – сильная экономика. 19 октября во Дворце Независимости состоялись две знаковые встречи, с делегацией из Мордовии и министром иностранных дел Экваториальной Гвинеи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Если с российским регионом взаимный товарооборот достиг рекордных цифр, бизнесу интересно даже прямое авиасообщение, то с африканскими партнерами все впереди, но тоже речь о высшем пилотаже белорусской науки. О высоких технологиях и глубинных отношениях – материал политического обозревателя Евгения Пустового.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Сегодня во Дворце Независимости прошли многовекторные и многоплановые переговоры. Мордовия и Экваториальная Гвинея. Среди множества различных тем и нюансов звучало схожее направление – это освоение белорусских передовых технологий. Представительная делегация из Мордовии основательно подготовилась к поездке в Беларусь. Даже лучших журналистов региона взяли с собой. Судя по просмотрам социальных сетей, сотрудничество с Минском – топовая тема.

– Очень много молодых ребят. Вы где их обучаете? Или откуда берете?

– Обучаем. От проектов в АПК до открытия авиасообщения Минск – Саранск. Но выше всего этого – общая победа. Победа – за ее ценой не постояли.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Знаю, что для вас, Артем Алексеевич, это не просто рабочий визит. Впервые вступая на нашу землю в качестве руководителя российского региона, вы прикасаетесь к героической истории своей семьи. Беларусь помнит совершенный в годы Отечественной войны подвиг старшего сержанта Здунова Василия Федоровича – Героя Советского Союза. Просто так Героев не раздавали в то время. Поэтому я искренне приветствую вашу инициативу установить побратимские связи между Червенским районом Минской области, где воевал брат вашего дедушки, и его родиной Атяшевским муниципальным районом Мордовии. Внучатый племянник героя из Мордовии доехал до могилы своего фронтовика. Сегодня – сугубо мирные задачи. Но ответственность колоссальная. Давние пророчества белорусского лидера актуальны всегда. Тем более в период санкционной войны. Читайте также: Лукашенко: «Все будет, если будем иметь сильную экономику. Это база всего» Лукашенко: с учетом пандемий тема лекарственной безопасности будет только возрастать Беларусь и Экваториальная Гвинея будут сотрудничать в сфере здравоохранения На встрече с белорусским лидером глава Мордовии признается: уже десять лет назад был в Минске. Сейчас специально прогулялся по столице.

Артем Здунов, глава Мордовии (Россия):

Видим значительные улучшения инфраструктуры и атмосферы, которая сейчас в городе. Мы тоже внимательно стараемся следить за развитием инфраструктуры в Саранске и других городах нашей республики. Мы стараемся развивать кадры, привлекать кадры и делать упор, конечно, на высокотехнологичное производство, потому что Мордовия не имеет богатых минеральных ресурсов, но наша сила несколько в другом. Благодаря четкой позиции Александра Лукашенко Беларусь сохранила многие научные изыскания советского наследия, а в годы суверенитета вместо дикого рынка выбрала развитие этих компетенций. Поэтому мы одинаково близки и интересны, и для друзей, и для партнеров.

Артем Здунов:

У нас проектов много, но они партнерские: около 60 наших предприятий работают с Республикой Беларусь, а кооперационных связей, совместных проектов, когда мы вместе завоевываем рынки, мало. Надо выстраивать такие системы, которые при любых ситуациях с просчитанными рисками не сорвут производство, не провалят рынки. Поэтому мы всегда будем ориентироваться на то, что работать надо с определенной степенью страхования своих проектов, переключением на ключевых партнеров. Беларусь – точно нам ключевой партнер. Мы понимаем, что здесь риски минимальные при любых ситуациях. Уже за кадром глава Мордовии рассказал об общем тренере.