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Новости по тегу #Артем Здунов

Мордовия нацелена на дальнейшее укрепление сотрудничества с Минском
09 марта 2026 05:36

Мордовия нацелена на дальнейшее укрепление сотрудничества с Минском

«Нужны амбициозные, энергичные действия!» О чём договорился Лукашенко с главой Мордовии?
20 октября 2025 18:04

«Нужны амбициозные, энергичные действия!» О чём договорился Лукашенко с главой Мордовии?

Лукашенко на встрече с главой Мордовии: Россия – наш основной рынок, и мы видим на нём проблемы
20 октября 2025 17:17

Лукашенко на встрече с главой Мордовии: Россия – наш основной рынок, и мы видим на нём проблемы

«Других производителей нет». Глава Мордовии рассказал о перспективах региона в Бресте
20 октября 2025 13:48

«Других производителей нет». Глава Мордовии рассказал о перспективах региона в Бресте

Глава Мордовии предложил Беларуси нарастить совместные продажи на внешних рынках
20 октября 2025 10:57

Глава Мордовии предложил Беларуси нарастить совместные продажи на внешних рынках

«Будем делиться опытом». Лукашенко провёл встречу с главой Мордовии
20 октября 2025 10:41

«Будем делиться опытом». Лукашенко провёл встречу с главой Мордовии

Глава Мордовии: Беларусь – точно наш ключевой партнер, здесь риски минимальные при любых ситуациях
19 октября 2023 18:27

Глава Мордовии: Беларусь – точно наш ключевой партнер, здесь риски минимальные при любых ситуациях

Лукашенко: с учётом пандемий тема лекарственной безопасности будет только возрастать
19 октября 2023 15:46

Лукашенко: с учётом пандемий тема лекарственной безопасности будет только возрастать

Лукашенко: «Всё будет, если будем иметь сильную экономику. Это база всего»
19 октября 2023 10:38

Лукашенко: «Всё будет, если будем иметь сильную экономику. Это база всего»

Беларусь и Мордовия подписали соглашения о сотрудничестве
18 октября 2023 16:44

Беларусь и Мордовия подписали соглашения о сотрудничестве

Червенский и Атяшевский район Мордовии подписали соглашение о побратимских отношениях
08 июня 2022 13:47

Червенский и Атяшевский район Мордовии подписали соглашение о побратимских отношениях