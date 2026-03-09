Новости по тегу #Артем Здунов

Как сообщил глава региона Артем Здунов, сегодня с Беларусью работают более 60 предприятий республики. Действует торгово-экономическое соглашение, ставшее основой для нынешнего визита.
Промышленность, сельское хозяйство, фармацевтика, информационные технологии, наука и даже киноискусство – вот те направления, где Беларуси и уникальному региону России – Республике Мордовия – нужны достойные прорывные проекты.
«Мы понимаем, что их не решить в одностороннем порядке. Мы также должны в этом направлении добавлять и, как в народе говорят, упираться», – добавил Президент Беларуси
Производство совместной продукции позволит укрепиться на новых рынках.
В повестку переговоров с Президентом также вошли вопросы гуманитарного сотрудничества.
С 2020 года совместный товарооборот вырос практически в три раза.
11 октября 2026 18:30
11 октября 2026 18:30
11 октября 2026 18:14
11 октября 2026 18:00
11 октября 2026 17:50
11 октября 2026 17:40
11 октября 2026 17:28
11 октября 2026 17:18