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Гигин: враги интеграции были всегда. Вопрос, когда они были более влиятельны

01 марта 2026 16:35
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Когда мир лихорадит, Минск и Москва делают ставку на внутреннюю устойчивость. Единый энергетический рынок, программы по импортозамещению, кооперация в ВПК, логистике, одним словом, мы пытаемся создать безопасное экономическое пространство. Как это сделать, некоторые детали обсуждали на заседании Высшего госсовета в Москве, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Наш Президент Беларуси подчеркнул, что сейчас нам жизненно необходимо развивать отношения союзничества и стратегического партнерства. А Владимир Путин отметил, что Россия и Беларусь успешно противостоят любым внешним вызовам.

Гигин: враги интеграции были всегда. Вопрос, когда они были более влиятельны-2

Снежная метель, побившая в Москве все рекорды февраля, предваряла саммит Союзного государства. Погода отражала и теперешний геополитический климат, и страсти-сплетни по поводу территориальных аппетитов Кремля к Беларуси, и улыбчивость многовекторной дипломатии Минска с отрывом от стратегического союза. Для тех, кто в своих фантазиях не услышал посылы ВНС, Президент несколько раз объяснил и повторил: суверенная Беларусь сотрудничает со всеми, а Россия для нас стратегический союзник.

Президент: мы проводили и будем проводить многовекторную политику. Подробности.

Гигин: враги интеграции были всегда. Вопрос, когда они были более влиятельны-4

Встреча с государственным секретарем союзного Отечества и дважды телефонные переговоры Лукашенко с Путиным – и вот он, борт номер один, – в Москве, белорусский кортеж – в Кремле. И любой холодок, который враждебные силы пытались напустить, сдуло. Это же саммит. Есть протокол, церемония, фотографирование, встреча в расширенном формате, а двусторонка когда? Вначале или потом?

Протокол в сторону, Александра Лукашенко сразу же встречает Владимир Путин. И главы государств в теплой и скромной атмосфере начинают общение. Песков уводит журналистов в сторону, а делегации ожидают первых лиц в Александровском зале Кремля. 

В информационных пабликах лица и жесты чиновников – действительно никаких рокировок не ожидается. Этот саммит обещает быть предсказуемым, чинным, с экономическим подтекстом. Но это результат кропотливой работы и союзных институтов, и самих лидеров. 

Гигин: враги интеграции были всегда. Вопрос, когда они были более влиятельны-6

Ольга Лазоркина, аналитик Белорусского института стратегических исследований:
Если мы сегодня говорим о технологическом суверенитете, Александр Георгиевич как раз сказал, что это главная задача для Союзного государства на ближайшие три года, и нашей пятилетке качества, то критерии оценки тех товаров и услуг, которые мы выпускаем и предлагаем, являются просто необходимыми. Мы идем по пути межрегионального сотрудничества, я имею в виду регионы России и промышленную кооперацию, которая сегодня уже работает в полном объеме.

Гигин: враги интеграции были всегда. Вопрос, когда они были более влиятельны-8

Мы точно сейчас не союз ресурсов. Это фундаментальная основа для ЕС. Теперь мы занялись не то что импортозамещением промышленности, а смысловой сутью нашей интеграции. 

Гигин: враги интеграции были всегда. Вопрос, когда они были более влиятельны-10

Вадим Гигин, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Европейские страны говорят на разных языках. Мы говорим на одном языке. У нас общая ценностная база. У нас весь комплекс экономический формировался, исходя из того, что это единый хозяйственный организм. То, что людьми это востребовано, людям это надо – это позитив. Возьмите за прошлый год только город Минск. Мы с вами в Национальной библиотеке сейчас находимся – один из главных туристических центров. Так вот, город Минск – 2 миллиона туристов. В основном это россияне.

Гигин: враги интеграции были всегда. Вопрос, когда они были более влиятельны-12

В принципе, сверхмиссия беглой оппозиции – развал союзного Отечества. Под эту задачу они и созданы. А прогнозы о разводе Минска и Москвы – самые читаемые, кликабельные и самые ожидаемые у многих.

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Лукашенко: если Китай и Россию как-то опасаются, то на их союзников оказывается небывалое давление

Гигин: враги интеграции были всегда. Вопрос, когда они были более влиятельны-14

Вадим Гигин:
Враги интеграции были всегда. Мне трудно сказать, в какой период они были более могущественны и более влиятельны. Эти, сбежавшие на Запад, не имеющие, как они сами признают (и это подтверждает жизнь), инструментов реального влияния на наше общество, как и российские беглые. Или тогда, когда в 90-е годы Беларусь и нашего Президента полоскали с центральных телеканалов, когда это все заказывали олигархи.

Лукашенко: если Китай и Россию опасаются, то на их союзников оказывается небывалое давление. Подробности.

Договору о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства скоро год. Заниматься гражданским авиастроением или развитием авиасообщения можно только в чистом, мирном небе.

Подробнее в видео.

# Беларусь-Россия # Александр Лукашенко # Владимир Путин # Вадим Гигин

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