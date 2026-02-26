Путин: Россия и Беларусь готовы обеспечивать военную безопасность всеми силами и средствами

Геополитический расклад объективно ставит перед нами задачу быть готовыми совместно реагировать на любые вызовы. Об этом заявил Александр Лукашенко в своем вступительном слове на заседании Высшего государственного совета Союзного государства. Мероприятие проходит в Кремле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди стратегических направлений сотрудничества особое место занимает военная сфера. С учетом напряженной ситуации по периметру Союзного государства вопросы безопасности выходят на первый план. Практически реализуется Договор о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства. В декабре в Беларуси заступил на боевое дежурство ракетный комплекс «Орешник». Запад воспринял это критично, параллельно наращивая военный потенциал у границ Союзного государства, расширяя инфраструктуру и проводя масштабные учения. В этих условиях размещение «Орешника» в Беларуси – вынужденная и необходимая мера, направленная на укрепление безопасности всего Союзного государства.

Владимир Путин, Президент России:

Надежную основу союзничества России и Беларуси создает вступивший в силу в 2025 году межгосударственный Договор о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства. Данный комплексный документ направлен на защиту суверенитета, независимости, конституционного строя России и Беларуси, целостности и неприкосновенности нашей территории и внешних границ. Убежден, что вместе с белорусскими друзьями мы будем и далее делать все необходимое, чтобы военная безопасность Союзного государства была обеспечена всеми имеющимися у наших стран силами и средствами.

По итогам заседания Высшего государственного совета решено создать Комитет по стандартизации и качеству. Он будет координировать работу в сфере технического регулирования, что позволит минимизировать риски появления новых торговых барьеров, повысить защиту прав потребителей и рынка от небезопасной и некачественной продукции. Также по решению Высшего государственного совета вскоре возобновиться прямое железнодорожное сообщение между Смоленском, Оршей и Витебском.