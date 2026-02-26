«Мы прошли огромный путь» – Лукашенко подвёл итоги 30-летнего союзного строительства с Россией

Геополитический расклад объективно ставит перед нами задачу быть готовыми совместно реагировать на любые вызовы. Об этом заявил Александр Лукашенко в своем вступительном слове на заседании Высшего государственного совета Союзного государства. Мероприятие проходит в Кремле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Перед началом работы в расширенном формате лидеры около часа общались один на один. Такой формат переговоров Александр Лукашенко и Владимир Путин практикуют часто, обсуждая те вопросы, которые не выносятся на официальную повестку. Что касается самого заседания, то в центре внимания – семь пунктов, касающихся актуальных направлений двусторонней интеграции. Среди ключевых тем – реализация положений Договора о создании Союзного государства на 2024-2026 годы и подготовка новой дорожной карты на 2027-2029 годы.
Экономика остается фундаментом взаимодействия. По итогам 2025 года товарооборот приблизился к 55 миллиардам долларов. За 30 лет с момента первых шагов на пути белорусско-российской интеграции этот показатель вырос в 8 раз. И все это на фоне жесткого санкционного давления. Однако партнеры не только сохранили экономические связи, но и активизировали процессы импортозамещения, усилив ставку на собственные технологии и производственные цепочки.
Однако заседание проходит не только в формате отчета о достижениях. Звучит и критика. В рамках текущей дорожной карты выполнено около 40 % отраслевых мероприятий – 125 из 310 запланированных. На этом Президент Беларуси сделал отдельный акцент, подчеркнув необходимость ускорения интеграционных процессов и повышения исполнительской дисциплины.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Технологический суверенитет, ставка на собственные ресурсы и компетенции, приоритет союзного продукта и защита общего рынка Союзного государства – это те же самые рубежи безопасности, не менее важные, чем военные и внешнеполитические. Уважаемые товарищи, 2 апреля мы отметим 30-летие Договора об образовании сообщества Беларуси и России, который заложил фундамент развития нашего союзного строительства. За эти годы мы прошли огромный путь. Взаимный доступ к рынкам позволил нарастить объем товарооборота за прошедшие годы в 8 раз – с 6,5 миллиардов долларов в 96-м до почти 55 миллиардов долларов по прошлому году. В двусторонней торговле уменьшилась энергетическая составляющая. Выросли взаимные поставки продовольствия потребительских товаров. Опережающими темпами развивается торговля услугами – транспортными, строительными, информационными. Встречные инвестиции дают нашим экономикам импульсы для взаимосвязанного роста, а главное – создают новые рабочие места. Более 60 %, привлеченных Беларусью средств, приходится на российских инвесторов. Наша страна также существенно нарастила вложение в российскую экономику.
Сегодня правительство доложит о работе по выполнению основных направлений реализации положений Договора о создании Союзного государства на 24-26 годы. На данный момент выполнено только 40 % отраслевых мероприятий – 125 из 310. С отставанием от графика идет процесс по относительно небольшому числу поручений – 14, всего 4,5%. Параллельно надо обеспечить подготовку содержательных основных направлений на следующий трехлетний период. Но и самое главное – обязательно их выполнить. Они должны быть ориентированы, прежде всего, на обеспечение технологического суверенитета Союзного государства и технического паритета с другими странами. Тем более мы это можем сделать, как успешно делаем, правда, по отдельным направлениям в отдельных отраслях. Правительствам, Постоянному комитету необходимо качественно всесторонне их проработать, чтобы затем двигаться вперед со скоростью, которую требует от нас уже ситуация.