«Мы прошли огромный путь» – Лукашенко подвёл итоги 30-летнего союзного строительства с Россией

Геополитический расклад объективно ставит перед нами задачу быть готовыми совместно реагировать на любые вызовы. Об этом заявил Александр Лукашенко в своем вступительном слове на заседании Высшего государственного совета Союзного государства. Мероприятие проходит в Кремле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Перед началом работы в расширенном формате лидеры около часа общались один на один. Такой формат переговоров Александр Лукашенко и Владимир Путин практикуют часто, обсуждая те вопросы, которые не выносятся на официальную повестку. Что касается самого заседания, то в центре внимания – семь пунктов, касающихся актуальных направлений двусторонней интеграции. Среди ключевых тем – реализация положений Договора о создании Союзного государства на 2024-2026 годы и подготовка новой дорожной карты на 2027-2029 годы.

Экономика остается фундаментом взаимодействия. По итогам 2025 года товарооборот приблизился к 55 миллиардам долларов. За 30 лет с момента первых шагов на пути белорусско-российской интеграции этот показатель вырос в 8 раз. И все это на фоне жесткого санкционного давления. Однако партнеры не только сохранили экономические связи, но и активизировали процессы импортозамещения, усилив ставку на собственные технологии и производственные цепочки. Однако заседание проходит не только в формате отчета о достижениях. Звучит и критика. В рамках текущей дорожной карты выполнено около 40 % отраслевых мероприятий – 125 из 310 запланированных. На этом Президент Беларуси сделал отдельный акцент, подчеркнув необходимость ускорения интеграционных процессов и повышения исполнительской дисциплины.