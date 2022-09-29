Гигин: они очень ценят заявление Лукашенко, которое позволило снять блокаду с Абхазии

Вадим Гигин, председатель правления Республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское общество «Знание»: Президент Абхазии сказал об этом на встрече: они действительно очень ценят заявление Александра Лукашенко в 1996 году, которое позволило снять блокаду с Абхазии. И хотя Абхазия осталась непризнанным или частично признанным государством, как говорят, тем не менее именно благодаря позиции Беларуси удалось обеспечить нормальные гуманитарные взаимоотношения с народом Абхазии, чтобы не ввергать их там совсем в пучину бедствий. Они это ценят, они это помнят. Я хочу сказать, что абхазский народ ценит и помнит это не меньше, чем сербский народ визит Александра Лукашенко под натовскими бомбами в 1999 году. Этот авторитет Александра Григорьевича в регионе, на Кавказе, обусловил такие уверенные шаги. Кроме того, стало понятно, что в условиях беспрецедентных санкций со стороны Запада нам надо искать новые площадки. Кто-то скажет, Абхазия – это небольшой рынок, небольшое население, там есть разные оценки, сколько проживает. Но суть не только в этом.

Вадим Гигин:

Обратите внимание на то, как была подана информация и «Пулом Первого», и нашими СМИ – северо-восточное черноморское побережье. Это действительно большой кусок черноморского побережья, стратегически важное направление. И в этом плане это может иметь серьезное значение для нас. Но мне кажется, в большей степени это такой идеологический ценностный шаг. Почему? Потому что до последнего времени мы играли по таким правилам, навязанным нам Западом. И даже сейчас белорусы, мы такие люди, которые договорились о чем-то и до последнего доверяем партнерам, даже если видим, что это совсем не партнеры. Это же касалось и отношений с такими территориями, как Приднестровье, Абхазия, Южная Осетия. Давайте прямо скажем. В нашем обществе к народам Приднестровья, Абхазии и Южной Осетии огромная симпатия, правильно? В тех конфликтах, которые были еще 1990-е годы, люди в значительной степени симпатизировали именно этой угнетаемой стороне. С другой стороны, мы понимали и понимаем позиции и Молдавии, и Грузии. Потому что ведь там специфика какая? Что удалось сделать Западу? Им удалось разжечь конфликт посреди православных народов. Ну кто скажет из нас, что мы не испытываем симпатию к грузинскому народу? Но, к сожалению, в нынешнем геополитическом конфликте Грузия последовательно проводит политику, мягко говоря, недружественную. Можно сказать, что она не присоединилась к санкциям. Но в значительной степени она не присоединилась потому, что если бы она ввела санкции, для нее это было бы самоубийственно.

Григорий Азаренок, СТВ:

Но змагаров нам не выдает.