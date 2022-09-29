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Минобороны о мобилизации в Беларуси: «Всякие вбросы на данную тему не соответствуют действительности»

29 сентября 2022 17:32
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Новости Беларуси. В Беларуси нет необходимости в проведении мобилизации, все сборы носят исключительно плановый характер и заблаговременно утверждены специальными правовыми актами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минобороны о мобилизации в Беларуси: «Всякие вбросы на данную тему не соответствуют действительности»-1

Как отметили в Министерстве обороны, для нейтрализации существующих вызовов и угроз достаточно тех средств, которые есть в системе государственного и военного обеспечения. Должностные лица комиссариатов продолжают выполнять свою стандартную ежедневную работу в рамках осенней призывной кампании – рассылать и вручать повестки призывникам и военнообязанным, которые состоят в запасе.

Минобороны о мобилизации в Беларуси: «Всякие вбросы на данную тему не соответствуют действительности»-4

Олег Позняк, заместитель начальника управления главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси:
В последнее время, в том числе в глобальной сети Интернет, активно разгоняется тема проведения мобилизации в Республике Беларусь. Всякие вбросы на данную тему не соответствуют действительности, о чем уже были выступления в средствах массовой информации руководителей государственного и военного уровней. Военные комиссариаты занимаются своей повседневной деятельностью. Вызывают военнообязанных для изучения, уточнения учетных данных, а также для направления на учебные занятия в рамках проведения военных сборов.

Минобороны о мобилизации в Беларуси: «Всякие вбросы на данную тему не соответствуют действительности»-7

В главном военном ведомстве напомнили поводы, по которым гражданам Беларуси может планово прийти повестка для прибытия в военный комиссариат. Это мероприятия осеннего призыва на срочную военную службу и службу в резерве, прохождение медицинского освидетельствования, участие в ежегодных плановых военных сборах.

# Государственная политика # общество # Олег Позняк # Фотофакт

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