Минобороны о мобилизации в Беларуси: «Всякие вбросы на данную тему не соответствуют действительности»

Новости Беларуси. В Беларуси нет необходимости в проведении мобилизации, все сборы носят исключительно плановый характер и заблаговременно утверждены специальными правовыми актами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как отметили в Министерстве обороны, для нейтрализации существующих вызовов и угроз достаточно тех средств, которые есть в системе государственного и военного обеспечения. Должностные лица комиссариатов продолжают выполнять свою стандартную ежедневную работу в рамках осенней призывной кампании – рассылать и вручать повестки призывникам и военнообязанным, которые состоят в запасе.

Олег Позняк, заместитель начальника управления главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси:

В последнее время, в том числе в глобальной сети Интернет, активно разгоняется тема проведения мобилизации в Республике Беларусь. Всякие вбросы на данную тему не соответствуют действительности, о чем уже были выступления в средствах массовой информации руководителей государственного и военного уровней. Военные комиссариаты занимаются своей повседневной деятельностью. Вызывают военнообязанных для изучения, уточнения учетных данных, а также для направления на учебные занятия в рамках проведения военных сборов.