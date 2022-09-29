Пенсионерке затопило квартиру во время капремонта. Подрядчик компенсировал обоями и ведром краски

Новости Беларуси. Два дня без крыши, а после – четыре месяца в сырости. Капитальный ремонт дома для жительницы Могилева обернулся катастрофой. Во время обновления кровли пошли дожди и квартиру пенсионерки затопило, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже четыре месяца могилевчанка не может договориться с подрядчиком о сумме ущерба. Как хождение по лужам переросло в большой спор, кто виноват и кто заплатит, расскажет Юлия Мычка. «Этот ливень шел два дня тогда. И все текло ко мне сюда». Что произошло?

Эти кадры нам прислала жительница Могилева. Причина – капремонт, который строители начали еще весной. Во время кровельных работ город накрыл ливень, дождь затянулся на двое суток. В результате квартиры верхних этажей двух подъездов промокли насквозь.

Татьяна Комлик, жительница Могилева:

Они крышу открыли. И полностью этот ливень шел два дня тогда. И все текло ко мне сюда. Я потом быстрее, когда утром хватилась, детскую ванную сюда поставила.

Дождь закончился, а вот проблемы, как оказалось, у Татьяны Николаевны тогда только начались. Случилось это в июле, но до сих пор хозяйка квартиры не может возместить ущерб от потопа. Ее беду подрядчик оценил в 180 рублей. И сначала бабушка согласилась на эту сумму.

Геннадий Клепча, директор подрядной строительной организации:

Рассчитав данный ущерб, состояние обоев, потолков, пришли к выводу, что мы компенсируем 11 трубок обоев по стоимости, которые назвал жилец. Плюс клей, плюс ведро краски для покраски потолка. На этом комиссия пришла к выводу, вот акт.

За 80-летнюю бабушку решили вступиться дети. Хорошо, подрядчик готов дать деньги на новые обои и краску, но кто будет делать ремонт? «Там ничего не покрашено было. Вы что, плохо снимали?» Спорим с подрядчиком и разбираемся, что не так с компенсацией

Елена Комлик, жительница Могилева:

Нам прораб сказал: вот я вам дам деньги на 11 трубок обоев, вот вам банка краски, идите мажьте, красьте что хотите. Ребята, подождите. Почему мы должны за свои деньги? Я позвонила по рекламке: поклеить трубку обоев – 20 рублей. Почему я должна платить свои деньги, если кто-то накосячил?

Юлия Мычка, корреспондент:

Почему бабушка или сын должны красить потолок, который испортили вы? Геннадий Клепча:

А мы не испортили, его нельзя испортить. Там голая плита.

– И что? Он же был покрашен до вас.

– Там была известь, ее смыло. Там ничего не покрашено было. Вы что, плохо снимали?

Договориться мирным путем не удается. Из всех пострадавших Татьяна Николаевна – единственная, с кем подрядчик не рассчитался.

Юлия Мычка:

Другим людям вы предложили деньги и стройматериалы.

– Предлагали не мы, а предлагали люди в течение беседы.

– Это что, рынок? Если бабушка мало предложила, ей, получается, просто меньше досталось?

А между тем последствия летнего потопа сырой осенью только сильнее дают о себе знать.

Елена Комлик:

Посмотрите, какая у нас черная стена. За стеной там неизвестно что творится. Посмотрите, что творится в шкафу – вещи уже все гниют, шкаф начал весь гнить с той стороны.

Не дожидаясь компенсации, в спальне Татьяны Николаевны сделали ремонт. Поклеили обои, натянули потолок. Но в отношении остальных комнат семья Комлик сдаваться не намерена. Благо, вагончик с мастерами в двух шагах от подъезда. Дорога короткая, а вот диалоги длинные. Больше всего сына волнует вопрос: откуда в акте взялась сумма в 180 рублей? Ведь, по его словам, сметы на ремонтные работы никто не составлял.

Юлия Мычка:

Как вы насчитали эту сумму, 180 рублей? Геннадий Клепча:

Ну вот мы берем обои бабушкины, которым 20 лет, а мы ей новые покупаем, которые новые.

– И что?

– И ничего. Вот и все. Поэтому такая компенсация.

«Единственный выход – это обратиться в суд». Что предлагают в управлении капремонта? Спор зашел в тупик. Когда такие аварии происходит по вине ЖЭУ, то вопрос компенсации решается на основании трех документов. Первый – акт обследования (он фиксирует залитие). Не позже чем через 20 дней комиссия возвращается и составляет второй дефектный акт, где указывает виды и объемы ремонтно-строительных работ, материалов отделки поврежденных помещений. И третий, пожалуй, самый важный документ это – смета, где будет указана сумма ущерба, в том числе и компенсация на ремонтные работы. В данной ситуации такой бумаги нет. К решению спора подключилось Могилевское управление капитального ремонта.

Дмитрий Кулишин, ведущий инженер Могилевского управления капитального ремонта:

Мы будем действовать следующим образом. Закажем у независимой организации локальную с подсчетом стоимости работ, согласуем ее с потребителем. И в случае несогласия с указанной цифро единственный выход – это обратиться в суд.