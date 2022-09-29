«С несовершеннолетними и их родителями». В Вилейке проходит акция «Наркотики. Ответственность. Последствия»

Новости Беларуси. В Вилейке проходит информационная акция «Наркотики. Ответственность. Последствия», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Правоохранители проводят рейды по дискотекам, ночным клубам, местам массового отдыха молодежи. Задача – не только выявить употребляющих, но и провести профилактическую беседу, рассказать об опасности запрещенных веществ.

Сотрудники милиции совместно с заинтересованными, выбывая в учреждения образования, проводят с несовершеннолетними и их родителями профилактические беседы. Размещаем профилактические листовки, демонстрируем видеоролики по данному направлению.