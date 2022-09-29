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«С несовершеннолетними и их родителями». В Вилейке проходит акция «Наркотики. Ответственность. Последствия»

29 сентября 2022 16:58
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Новости Беларуси. В Вилейке проходит информационная акция «Наркотики. Ответственность. Последствия», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

«С несовершеннолетними и их родителями». В Вилейке проходит акция «Наркотики. Ответственность. Последствия»-1

Правоохранители проводят рейды по дискотекам, ночным клубам, местам массового отдыха молодежи. Задача – не только выявить употребляющих, но и провести профилактическую беседу, рассказать об опасности запрещенных веществ.

«С несовершеннолетними и их родителями». В Вилейке проходит акция «Наркотики. Ответственность. Последствия»-4

Сотрудники милиции совместно с заинтересованными, выбывая в учреждения образования, проводят с несовершеннолетними и их родителями профилактические беседы. Размещаем профилактические листовки, демонстрируем видеоролики по данному направлению.

«С несовершеннолетними и их родителями». В Вилейке проходит акция «Наркотики. Ответственность. Последствия»-7

Профилактика дает эффект. В Вилейке нет несовершеннолетних, задержанных или состоящих на учете по употреблению или распространению наркотиков.

# Наркотики # общество # Александр Федоров # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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