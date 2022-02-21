«Ты всегда служишь своей стране». Он носил погоны и мечтал о карьере в БРСМ

Юлия Артюх, СТВ: Ты говоришь, что ты не мечтал о карьере вы БРСМ, тем не менее тебя избрали первым секретарем ЦК БРСМ. Так случилось.

Александр Лукьянов, первый секретарь Центрального комитета БРСМ:

Юля, я мечтал о карьере в БРСМ. Просто когда я первый раз попал в атмосферу, я думаю, это что-то, это движ, хотелось бы стать участником, но я служу, я в погонах. Был определенный стереотип. Но подсознательно было это, я никогда не отходил от темы. Можно было на любом этапе сказать: ну, извините. Звонит телефон, секретарь приглашает на мероприятие, можно было отказаться. Но мне всегда нравилось, я тянулся к этому и пытался совмещать. И тут стоит отметить, что условия-то были. Потому что необходимо было реализовывать и должностные обязанности и как-то себя еще развивать в общественной работе. На каком-то этапе стало достаточно тяжело совмещать, тем не менее это тоже можно делать. Тут должен быть баланс.

Юлия Артюх:

Но сейчас тебе пришлось отказаться от службы, правильно?