«Ты всегда служишь своей стране». Он носил погоны и мечтал о карьере в БРСМ

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Александр Лукьянов, первый секретарь Центрального комитета БРСМ.
Юлия Артюх, СТВ:
Ты говоришь, что ты не мечтал о карьере вы БРСМ, тем не менее тебя избрали первым секретарем ЦК БРСМ. Так случилось.
Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Александр Лукьянов, первый секретарь Центрального комитета БРСМ.
Юлия Артюх, СТВ:
Ты говоришь, что ты не мечтал о карьере вы БРСМ, тем не менее тебя избрали первым секретарем ЦК БРСМ. Так случилось.
Александр Лукьянов, первый секретарь Центрального комитета БРСМ:
Юля, я мечтал о карьере в БРСМ. Просто когда я первый раз попал в атмосферу, я думаю, это что-то, это движ, хотелось бы стать участником, но я служу, я в погонах. Был определенный стереотип. Но подсознательно было это, я никогда не отходил от темы. Можно было на любом этапе сказать: ну, извините. Звонит телефон, секретарь приглашает на мероприятие, можно было отказаться. Но мне всегда нравилось, я тянулся к этому и пытался совмещать. И тут стоит отметить, что условия-то были. Потому что необходимо было реализовывать и должностные обязанности и как-то себя еще развивать в общественной работе. На каком-то этапе стало достаточно тяжело совмещать, тем не менее это тоже можно делать. Тут должен быть баланс.
Юлия Артюх:
Но сейчас тебе пришлось отказаться от службы, правильно?
Александр Лукьянов:
Верно. Не могу сказать, что это было так, что ситуация развернется таким образом, что на очередном 44-м съезде в составе делегатов съезда от отраслевого комитета МЧС мне предложат выдвинуть свою кандидатуру. Да, для меня это было, конечно, серьезным шагом. Но я не питал иллюзии и думал, что да, наверное, надо попробовать. Но когда я увидел поднятые руки, проголосовавших ребят, делегатов. Это доверие, это ответственность, конечно, это радость большая. Но эту радость, доверие, ответственность надо оправдать. Погоны, я говорил это на съезде. Их, наверное, надеваешь один раз в жизни, если ты настоящий офицер. Снимать их нельзя. Ты всегда служишь своей стране, если ты один раз произнес текст присяги. Если ты верно и преданно выполняешь свой долг. Поэтому в данном случае я отношусь к этому как к формальности. Да, я писал рапорт, я по соглашению сторон закончил службу, контракт, стал офицером запаса, встал на воинский учет, все как положено. Но вместе с тем мой парадный китель висит в шкафу.
Юлия Артюх:
Ты продолжаешь служить?
Александр Лукьянов:
Да, но уже на другом, также очень важном направлении. И как мы общались с коллегами где-то – на данном историческом этапе развития нашей страны для меня это большая честь.
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