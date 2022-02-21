Вадим Гигин о США: «Они приучили своё общественное мнение, что Россия и Беларусь – это агрессоры»

Новости Беларуси. Национальная безопасность. Как Беларусь решает этот вопрос? Итоги учений «Союзная решимость – 2022». Переговоры Лукашенко и Путина в Москве, подготовка к предстоящему референдуму. В студии ток-шоу «По существу» гости обсудили самые актуальные темы.

Алена Сырова, СТВ:

Мы дискутировали о том, насколько спланирована акция, и геополитическая шумиха была. Неделя остается до референдума в Беларуси, и мы видим, как спекулируют на этой теме сейчас. Помимо российских войск, которые «оккупировали территорию», еще и добавится, что мы будем должны признавать ЛНР, ДНР в случае, если Россия это сделает. Вадим, как считаете, не случайно ли, что движение началось именно сейчас? Как это отразится на белорусском референдуме?