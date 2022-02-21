Вадим Гигин о США: «Они приучили своё общественное мнение, что Россия и Беларусь – это агрессоры»

Новости Беларуси. Национальная безопасность. Как Беларусь решает этот вопрос? Итоги учений «Союзная решимость – 2022». Переговоры Лукашенко и Путина в Москве, подготовка к предстоящему референдуму. В студии ток-шоу «По существу» гости обсудили самые актуальные темы.
Алена Сырова, СТВ:
Мы дискутировали о том, насколько спланирована акция, и геополитическая шумиха была. Неделя остается до референдума в Беларуси, и мы видим, как спекулируют на этой теме сейчас. Помимо российских войск, которые «оккупировали территорию», еще и добавится, что мы будем должны признавать ЛНР, ДНР в случае, если Россия это сделает. Вадим, как считаете, не случайно ли, что движение началось именно сейчас? Как это отразится на белорусском референдуме?
Вадим Гигин, председатель правления республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское общество «Знание»:
Я вообще в случайности не верю. Я не согласен с тем, что наш противник, у него последние конвульсии, он там слабый – нет. Мы имеем дело с очень серьезным и сильным противником. Давайте скажем прямо, идет середина прошлого года. Кто-нибудь несколько месяцев назад ожидал, что противник применит против нас такое сильное дезинформационное оружие? Что они сделали? Фактически ту информацию, которая регулярно поступает в военные структуры, они в ежедневном режиме публиковали и домысливали ее. Таким образом, еще до начала каких-либо боевых действий, были бы они или нет, они приучили свое общественное мнение, что Россия и Беларусь – это агрессоры. Этого не ожидал никто. Такой дезинформационной кампании в истории не было. Даже то, что организовывал Бисмарк в конце 19-го века, близко не стояло. Это говорит о том, что там люди изобретательные, у них еще немало козырей, инструментов, которые они будут применять, и к нашему противнику, Соединенным Штатам Америки, нужно относиться достаточно серьезно.
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