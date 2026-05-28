В Минске соревнуются лучшие фехтовальщики из Беларуси, России и Узбекистана
В эти дни Минск принимает Открытый чемпионат Союзного государства по фехтованию – Кубок сильнейших спортсменов. На награды претендуют лучшие мастера клинка из Беларуси, России и Узбекистана. Данный старт для наших спортсменов является последней проверкой сил перед чемпионатом Европы, который пройдет в июне во Франции.
Во второй соревновательный день турнира в расписании значилась женская рапира. 49 участниц проходили сито квалификации, а после состоялись встречи на выбывание. Лучшей из белорусок стала Рената Рябцева, у нее 16-я позиция. Отметим, что состязания проходят уже третий год кряду.
В Минске проходит Кубок сильнейших спортсменов по фехтованию. Читайте здесь.
Александр Шеленков, главный судья соревнований:
Радует, что мы уже можем сами самостоятельно проводить такого уровня соревнования. Девочки очень сложно фехтуют, очень много споров. Ну, это понятно. Поэтому это самый тяжелый день из всех. Конечно, у нас в каждом виде есть единицы, кто создает очень хорошую конкуренцию и борется с ними за медали.
Артур Ахматузин, старший тренер женской сборной России по фехтованию (рапира):
Мы впервые проводим именно в этой локации – «Чижовка-Арена». До этого проходило во Дворце спорта. Слова благодарности за такое проведение. Действительно все на очень высоком уровне.
Всего на Открытом чемпионате Союзного государства по фехтованию участники разыграют 12 комплектов наград. В пятницу пройдут командные состязания рапиристов.