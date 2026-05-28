В Минске соревнуются лучшие фехтовальщики из Беларуси, России и Узбекистана

В эти дни Минск принимает Открытый чемпионат Союзного государства по фехтованию – Кубок сильнейших спортсменов. На награды претендуют лучшие мастера клинка из Беларуси, России и Узбекистана. Данный старт для наших спортсменов является последней проверкой сил перед чемпионатом Европы, который пройдет в июне во Франции.

Во второй соревновательный день турнира в расписании значилась женская рапира. 49 участниц проходили сито квалификации, а после состоялись встречи на выбывание. Лучшей из белорусок стала Рената Рябцева, у нее 16-я позиция. Отметим, что состязания проходят уже третий год кряду.