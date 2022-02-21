Авдонин о США: если будет взвешенная позиция Москвы по ЛНР, ДНР, у них уже не будет возможности эскалировать ситуацию

Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований:

Тут надо привести один термин, который в том числе используется натовским политическим и военным командованием. Он называется «девятый вал». Этот термин был впервые использован Троцким, когда он описывал ситуацию, когда контрреволюционные силы наступали на Петроград. Он тогда сказал, что у них уже нет сил, то, что идет в наступление, – это девятый вал, то есть последний вал. Точно такую же ситуацию мы наблюдаем здесь и сейчас. Мы должны понимать, что в январе фактически Россия выставила ультиматум США. То, что сейчас мы наблюдаем, это последние конвульсии США, потому что они разыгрывают последнюю карту, которая у них есть, этот козырь ДНР, ЛНР, это целенаправленно делается. Но они понимают, что 10, 12 и последующих валов не будет. Волна спадет, у них ресурсов не будет, политических позиций не будет. Мало того, у них начнется развал и в структурах НАТО, и в Европе против англосаксонского мира. Поэтому в эти дни (сегодня, завтра) решается мироустройство на ближайшие 20-30 лет.

Кирилл Казаков:

Разговор же идет, что кто-то где-то без нас делит эту планету и наш регион.

Алексей Авдонин:

Делят каким образом? Делят они в своих интересах, пытаются навязать свою повестку и раскроить этот регион, вести мировую политику так, как им хочется. Но надо понимать, что у них тоже ресурсов нет. Они нагнетают ситуацию, показывают, что они решают судьбы мира, региональную повестку. Это не так. Это нагнетание ситуации в мировых СМИ. Тем самым демонстрируют, что, если будет взвешенная позиция Москвы по ЛНР, ДНР, по Украине, у них уже не будет дальше возможности эскалировать ситуацию. Дальше только переговорный процесс, притом переговорный процесс по уничтожению всей натовской инфраструктуры и переводу ее в 1997 год. И этого они больше всего боятся.