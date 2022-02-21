Авдонин о США: если будет взвешенная позиция Москвы по ЛНР, ДНР, у них уже не будет возможности эскалировать ситуацию

Новости Беларуси. Национальная безопасность. Как Беларусь решает этот вопрос? Итоги учений «Союзная решимость – 2022». Переговоры Лукашенко и Путина в Москве, подготовка к предстоящему референдуму. В студии ток-шоу «По существу» гости обсудили самые актуальные темы.
Кирилл Казаков, СТВ:
Может, нам больше учений проводить? НАТО проводит учения у наших границ чуть ли не каждую неделю.
Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований:
Тут надо привести один термин, который в том числе используется натовским политическим и военным командованием. Он называется «девятый вал». Этот термин был впервые использован Троцким, когда он описывал ситуацию, когда контрреволюционные силы наступали на Петроград. Он тогда сказал, что у них уже нет сил, то, что идет в наступление, – это девятый вал, то есть последний вал. Точно такую же ситуацию мы наблюдаем здесь и сейчас. Мы должны понимать, что в январе фактически Россия выставила ультиматум США. То, что сейчас мы наблюдаем, это последние конвульсии США, потому что они разыгрывают последнюю карту, которая у них есть, этот козырь ДНР, ЛНР, это целенаправленно делается. Но они понимают, что 10, 12 и последующих валов не будет. Волна спадет, у них ресурсов не будет, политических позиций не будет. Мало того, у них начнется развал и в структурах НАТО, и в Европе против англосаксонского мира. Поэтому в эти дни (сегодня, завтра) решается мироустройство на ближайшие 20-30 лет.
Кирилл Казаков:
Разговор же идет, что кто-то где-то без нас делит эту планету и наш регион.
Алексей Авдонин:
Делят каким образом? Делят они в своих интересах, пытаются навязать свою повестку и раскроить этот регион, вести мировую политику так, как им хочется. Но надо понимать, что у них тоже ресурсов нет. Они нагнетают ситуацию, показывают, что они решают судьбы мира, региональную повестку. Это не так. Это нагнетание ситуации в мировых СМИ. Тем самым демонстрируют, что, если будет взвешенная позиция Москвы по ЛНР, ДНР, по Украине, у них уже не будет дальше возможности эскалировать ситуацию. Дальше только переговорный процесс, притом переговорный процесс по уничтожению всей натовской инфраструктуры и переводу ее в 1997 год. И этого они больше всего боятся.
Александр Ивановский, эксперт в сфере безопасности:
Почему важен этот момент? Потому что это информационное воздействие тоже имеет ограниченное время. Нельзя перенасытить полностью аудиторию своим информационным воздействием. Вы же обратили внимание, что информационное пространство зачищено полностью? Убрали всех. Когда у нас произошла в определенной степени зачистка, кстати, еще не все дернулись, сколько было криков, сколько было шума. Если мы посмотрим, куда, в какую сторону движется интернет, сейчас решается, пойдем мы на регионализацию либо будет попытка движения в этом направлении. США имеют целый ряд своих проблем, я о них не говорю. Я не думаю, что в ближайшее время решатся все наши экономические проблемы, они всегда были, есть и будут у нас. И вряд ли мы мгновенно станем очень богатыми. Для нас важно сохранить то, что наработано, и не открываться, как говорят в боксе, не бросаться на провокации, а сохранять силы для принятия решения.
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