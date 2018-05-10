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Герб и флаг Беларуси. Специальный репортаж

10 мая 2018 17:39
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В 1995 году на первом референдуме в независимой Беларуси выбирали, под каким гербом и флагом будем жить. Именно в этих образцах разглядели отражение истории и многовековых традиций нашего народа.

Герб и флаг Беларуси. Специальный репортаж -1

На Площади Государственного флага в радиусе 50 метров собрали в архитектурный ансамбль символы белорусского суверенитета.

И даже кустарник здесь в тон орнамента.

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Это – кадры 2013 года.

Герб и флаг Беларуси. Специальный репортаж -7

Герб и флаг Беларуси. Специальный репортаж -9

Историческое событие показывают все национальные телеканалы.

Тысячи зрителей наблюдают, как трёхцветное 25-килограммовое знамя в небо поднимает Рота почётного караула.

Герб и флаг Беларуси. Специальный репортаж -12

Герб и флаг Беларуси. Специальный репортаж -14

Михаил Кочан, научный сотрудник Музея современной белорусской государственности:
Это точная копия государственного флага Республики Беларусь, который был поднят над Площадью Государственного герба и флага.

Глава государства даже целовал данный флаг.

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Герб и флаг Беларуси. Специальный репортаж -19

Хранится ценный экспонат за закрытой витриной и при нужной температуре.

Михаил Кочан:
Это не самый большой белорусский флаг. Потому что самый большой флаг Беларуси был развёрнут на Октябрьской площади во время празднования Дня города,12 сентября 2015 года.

И его площадь составляла 4 тысячи квадратных метров.

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А весил он около 300 килограммов.

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Анна Аксёнова, главный архитектор Площади Государственного флага Беларуси:
При проектировании мы учитывали и наши климатические условия. Поскольку облака, которые часто накрывают наш город, находятся на невысоком расстоянии от уровня земли.

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Поэтому они бы могли закрывать наш флаг большое количество времени в году. Очень было много сложностей. Во-первых, и по образу нам нужно было достичь какого-то такого интересного решения.

В своё время, о проекте площади спорили немало. Прорабатывали каждую деталь.

Архитекторы предлагали 26 вариантов.

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Защитить главный из них удалось лишь с четвёртой попытки.

Речь шла и о том, чтобы побить мировые рекорды.

Скажем, по высоте флагштока.

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В Саудовской Аравии он – 171 метр.

Это – самый высокий. От идеи градостроители отказались.

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Анна Аксёнова:
По тем причинам, что, во-первых, у нас – не такой масштабный город, как некоторые города, мегаполисы. Мы руководствовались тем, что наша площадь должна быть соразмерна с нашей столицей.

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Внизу флагштока, на специально сделанном постаменте установлен большой, трёхсоткилограммовый, герб из бронзы.

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Над его созданием трудились три месяца.

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Виктория Ходосок, СТВ:
Вот так выглядит макет того самого бронзового герба с Площади Государственного флага в Минске. Спустя столько времени образец ещё сохранился на производстве. В диаметре он – 2 метра.

И выполнен полностью из пластилина.

Лепил по кусочкам большой атрибут скульптор Сергей Галуза.

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Собрать пластилиновую «мозаику», причём огромную и непростой формы, мастеру удалось за месяц.

Сергей Галуза, скульптор:
Крайне важно не пропустить ни одной детали.

Потому что геральдика требует точности.

Сначала на бумаге рисуется маленький эскиз, в точности там пропечатаны все нюансы. Потом идут обмеры. В масштабе рисунок переносится на плоскость. И затем самое интересное – рисунок становится, грубо говоря, объёмным.

Герб и флаг Беларуси. Специальный репортаж -49

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А дальше герб отливают, обрабатывают, отправляют на монтаж и тонировку.

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Сергей Галуза:
Как видите, этот герб несколько меньше того монументального герба. Уже он готов к декоративной обработке: к покрытию патиной и нанесению покрытия защитного.

Вот так выглядит вычищенная, готовая полностью отливка.

Живой металл, самая что ни на есть бронза.

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Какой именно должна быть символика? В законе чётко прописано: без всяких излишеств и с безукоризненной точностью. Идеальные изображения с гербом и флагом хранятся на 21-ом этаже Национальной библиотеки, в архиве.

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На нескольких плотных листах А4.

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Марина Елинская, ведущий референт Департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь:
В геральдике – всего 5 цветов.

То есть, 5 эмалей, 2 металла – золото и серебро.

Казалось бы, и вариаций может быть немного, однако, тем не менее, вся символика она неповторима. И одно из непременных правил геральдики – это неповторимость геральдического сюжета.

Герб и флаг Беларуси. Специальный репортаж -68

Геральдический сюжет немного корректировали в 2012 году.

Скажем, колоски герба стали длиннее, изменился шрифт и цвет земного шара.

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А на флаге поменяли орнамент.

Узоров на ромбах стало меньше, а слева появилась красная полоса.

Герб и флаг Беларуси. Специальный репортаж -74

Марина Елинская:
Если сравнивать с символикой других стран, то государственная символика Республики Беларусь, с одной стороны, и сложна, и многозначна. Она имеет глубокий смысл. Каждая деталь продумана.

Подобных флагов нет.

Такое яркое выделение, подчёркивание самобытности белорусской культуры – такого, пожалуй, нет.

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Наш флаг брал самые высокие вершины.

Покорял горы, был в космосе, красовался на Елисейских полях в Париже. Победы наших олимпийцев – в красно-зелёных тонах.

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Мы, белорусы, мирные люди, всегда гордились и продолжаем гордиться нашим символами, в которых зашифрованы ценности и традиции славной земли белорусской.

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