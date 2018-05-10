Герб и флаг Беларуси. Специальный репортаж

В 1995 году на первом референдуме в независимой Беларуси выбирали, под каким гербом и флагом будем жить. Именно в этих образцах разглядели отражение истории и многовековых традиций нашего народа.

На Площади Государственного флага в радиусе 50 метров собрали в архитектурный ансамбль символы белорусского суверенитета. И даже кустарник здесь в тон орнамента.

Это – кадры 2013 года.

Историческое событие показывают все национальные телеканалы. Тысячи зрителей наблюдают, как трёхцветное 25-килограммовое знамя в небо поднимает Рота почётного караула.

Михаил Кочан, научный сотрудник Музея современной белорусской государственности:

Это – точная копия государственного флага Республики Беларусь, который был поднят над Площадью Государственного герба и флага. Глава государства даже целовал данный флаг.

Хранится ценный экспонат за закрытой витриной и при нужной температуре. Михаил Кочан:

Это – не самый большой белорусский флаг. Потому что самый большой флаг Беларуси был развёрнут на Октябрьской площади во время празднования Дня города,12 сентября 2015 года. И его площадь составляла 4 тысячи квадратных метров.

А весил он около 300 килограммов. «По наличию штандарта Президента Республики Беларусь можно определить, находится ли глава государства в стране»

Анна Аксёнова, главный архитектор Площади Государственного флага Беларуси:

При проектировании мы учитывали и наши климатические условия. Поскольку облака, которые часто накрывают наш город, находятся на невысоком расстоянии от уровня земли.

Поэтому они бы могли закрывать наш флаг большое количество времени в году. Очень было много сложностей. Во-первых, и по образу нам нужно было достичь какого-то такого интересного решения. В своё время, о проекте площади спорили немало. Прорабатывали каждую деталь. Архитекторы предлагали 26 вариантов.

Защитить главный из них удалось лишь с четвёртой попытки. Речь шла и о том, чтобы побить мировые рекорды. Скажем, по высоте флагштока.

В Саудовской Аравии он – 171 метр. Это – самый высокий. От идеи градостроители отказались.

Анна Аксёнова:

По тем причинам, что, во-первых, у нас – не такой масштабный город, как некоторые города, мегаполисы. Мы руководствовались тем, что наша площадь должна быть соразмерна с нашей столицей. Уникальные кадры: что находится внутри флагштока на Площади Государственного флага «Раз в полгода мы его забираем в химчистку»: как стирают главный флаг Беларуси Внизу флагштока, на специально сделанном постаменте установлен большой, трёхсоткилограммовый, герб из бронзы.

Над его созданием трудились три месяца.

Виктория Ходосок, СТВ:

Вот так выглядит макет того самого бронзового герба с Площади Государственного флага в Минске. Спустя столько времени образец ещё сохранился на производстве. В диаметре он – 2 метра. И выполнен полностью из пластилина. Лепил по кусочкам большой атрибут скульптор Сергей Галуза.

Собрать пластилиновую «мозаику», причём огромную и непростой формы, мастеру удалось за месяц. Сергей Галуза, скульптор:

Крайне важно не пропустить ни одной детали. Потому что геральдика требует точности. Сначала на бумаге рисуется маленький эскиз, в точности там пропечатаны все нюансы. Потом идут обмеры. В масштабе рисунок переносится на плоскость. И затем самое интересное – рисунок становится, грубо говоря, объёмным.

А дальше герб отливают, обрабатывают, отправляют на монтаж и тонировку.

Сергей Галуза:

Как видите, этот герб несколько меньше того монументального герба. Уже он готов к декоративной обработке: к покрытию патиной и нанесению покрытия защитного. Вот так выглядит вычищенная, готовая полностью отливка. Живой металл, самая что ни на есть бронза.

На нескольких плотных листах А4.

Марина Елинская, ведущий референт Департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь:

В геральдике – всего 5 цветов. То есть, 5 эмалей, 2 металла – золото и серебро. Казалось бы, и вариаций может быть немного, однако, тем не менее, вся символика – она неповторима. И одно из непременных правил геральдики – это неповторимость геральдического сюжета.

Геральдический сюжет немного корректировали в 2012 году. Скажем, колоски герба стали длиннее, изменился шрифт и цвет земного шара.

А на флаге поменяли орнамент. Узоров на ромбах стало меньше, а слева появилась красная полоса.

Марина Елинская:

Если сравнивать с символикой других стран, то государственная символика Республики Беларусь, с одной стороны, и сложна, и многозначна. Она имеет глубокий смысл. Каждая деталь продумана. Подобных флагов нет. Такое яркое выделение, подчёркивание самобытности белорусской культуры – такого, пожалуй, нет. «А вот это – чердак, ведущий на крышу Дома правительства» Командир рассказал, как проходят тренировки Роты почётного караула Наш флаг брал самые высокие вершины. Покорял горы, был в космосе, красовался на Елисейских полях в Париже. Победы наших олимпийцев – в красно-зелёных тонах.