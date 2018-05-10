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В Беларуси хотят упразднить бумажные трудовые книжки

10 мая 2018 17:17
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Новости Беларуси. В Беларуси могут отказаться от бумажных трудовых книжек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси хотят упразднить бумажные трудовые книжки -1

Сведения, которые сейчас в них содержатся, будут переведены в электронный формат. Созданные таким образом базы данных позволят иметь полную информацию о трудовой деятельности человека и отказаться от привычных трудовых книжек. Пока инициатива профильного ведомства находится в стадии обсуждения.

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# Трудовые отношения # общество # Фотофакт

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