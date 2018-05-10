В Беларуси хотят упразднить бумажные трудовые книжки

Новости Беларуси. В Беларуси могут отказаться от бумажных трудовых книжек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сведения, которые сейчас в них содержатся, будут переведены в электронный формат. Созданные таким образом базы данных позволят иметь полную информацию о трудовой деятельности человека и отказаться от привычных трудовых книжек. Пока инициатива профильного ведомства находится в стадии обсуждения.